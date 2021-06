Diputada Marzán emplaza al Gobierno a que ponga urgencia al proyecto que endurece sanciones por amenazas a dirigentes sociales

Como un hecho «inaceptable» calificó la diputada Carolina Marzán las amenazas de muerte sufridas nuevamente por la presidenta del comité de Agua Potable Rural (APR) de San José de Cabildo, Verónica Vilches, y emplazó al Gobierno a que ponga urgencia al proyecto de ley que busca aumentar las penas por este tipo de delitos que sufren dirigentes sociales y vecinales en el cumplimiento de sus funciones.

La iniciativa actualmente está en trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados: “Emplazo al Gobierno del Presidente Piñera a que ponga urgencia al proyecto de ley que actualmente se encuentra detenido, desde el 17 de diciembre de 2020, en la Comisión de Constitución, y que busca justamente sancionar agresiones y amenazas a dirigentes sociales y vecinales, para que estos delitos no queden impunes”, afirmó Marzán, representante del Distrito 6.

Recordemos que el proyecto ya fue aprobado en general por la Sala, pero se le introdujeron indicaciones para un segundo informe, y desde el 17 de diciembre de 2020 se encuentra detenido, sin la aprobación de las indicaciones presentadas.

“Me parece inaceptable que una vez más la dirigente Verónica Vilches de Cabildo, en su lucha constante y valiente por el derecho al agua, esté nuevamente siendo amenazada de muerte. Me parece cobarde que en las sombras estén operando algunos grupos y que todavía, a lo largo del tiempo, no se sepa quiénes son. Nosotros oficiamos a la gobernación para que disponga una coordinación con las policías, destinadas a una mayor protección para los y las dirigentes sociales que son amenazadas de muerte y que ahora no pueden caminar tranquilos”, concluyó Marzán.

Emplazo al @GobiernodeChile a que de urgencia a proyecto de ley detenido en Comisión de Constitución, que busca sancionar amenazas a dirigentes vecinales. Es inaceptable que Verónica Vilches otra vez haya sido amenazada de muerte. Oficié a @govpetorca para solicitar más seguridad pic.twitter.com/yKwjI1vpx8 June 7, 2021

Urgente! Recién amenazaron de muerte a nuestra compañera y amiga Verónica Vilches. Rayaron la APR que dirige.

Hace días la rondan tipos en moto con lentes oscuros, haciéndole el gesto de cortarle el cuello. Cobardes!



Verónica no está sola! Somos miles que la acompañamos! pic.twitter.com/Um7h2eWJrL — Chamila Rodríguez (@chamilactriz) June 7, 2021

Anoche nuevamente fue amenazada nuestra compañera Verónica Vilches en Cabildo. Les pedimos que puedan denunciar y compartir en sus redes esta terrible situación que nos aqueja como movimiento, dejando claro que Verónica no está sola. ✊🏼✊🏼 — Ivanna Olivares Constituyente D5 (@IvannaOlivares5) June 7, 2021