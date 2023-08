Diputada Mónica Arce por retención errónea en aeropuerto: «Nosotros gozamos con fuero parlamentario, las leyes están para cumplirse y esto fue completamente inconstitucional»

La diputada Mónica Arce fue retenida por error durante la madrugada de este lunes en el aeropuerto de Santiago mientras intentaba viajar a México, luego de que su RUT fuese confundido con el de una persona que tenia una orden de detención pendiente.

Según se pudo conocer, la parlamentaria que integra la bancada PPD-Independientes, se disponía a viajar a México, y se le retuvo por una orden de detención, dictada el pasado 13 de junio en el marco de una causa por hurto.

Mediante una declaración, el Tribunal de Letras y Garantía de Pichilemu dictó una resolución que anuló la orden de detención dictada equivocadamente en contra de Arce.

Desde el tribunal explicaron que los «datos de individualización y cédula de identidad (de la diputada) fueron aportados erróneamente por el Ministerio Público en una solicitud de formalización» emanada el 31 de marzo; es decir, tres meses antes de que se dictara la señalada orden de arresto.

Tras notificar el error, durante esta mañana el jefe de la Fiscalía Local de Pichilemu, Rodrigo Troncoso, «tomó contacto telefónico con el magistrado de turno de este tribunal, indicando que existía un error en la cédula de identidad de la imputada».

«Atendido el mérito de los antecedentes», el juez de garantía anuló el procesamiento de Arce y la resolución que ordenó su arresto: «Despáchese la correspondiente contraorden, debiendo disponerse su inmediata libertad. Corríjase en sistema la cédula de identidad de la imputada MÓNICA TAMARA ARCE CASTRO», exhortó.

La congresista fue liberada de forma inmediata tras aclararse la situación de la cual fue víctima.

Cámara expresa molestia por retención errónea

No obstante, desde la Cámara de Diputadas y Diputados manifestaron su preocupación y molestia por los hechos ocurridos en los que por error, la diputada Mónica Arce , fue retenida al intentar salir del país.

«El hecho en sí es de gravedad, ya que por un error de los órganos jurisdiccionales se somete a una ciudadana, independiente de su condición de parlamentaria, a un agravio del todo innecesario», señalaron en un comunicado publicado en su portal web.

«La Cámara de Diputadas y Diputados hará valer todas las acciones necesarias para que este tipo de incidentes no se vuelvan a repetir y que ningún chileno o chilena se vea afectado por errores de las instituciones encargadas de impartir justicia», afirmaron,

Arce: “No debiesen haberme retenido”

La diputada Mónica Arce relató los angustiantes momentos que vivió durante la detención errónea en el aeropuerto

“Empiezo a preguntar de qué se trata, me comentan que se trataría de una detención por hurto simple en la localidad de Pichilemu, le explico que nunca he estado en Pichilemu, no conozco la localidad y menos tengo que ver con un hurto. Me explican que no tienen mayor información, pero que lo que consta en el informe es que la orden se emite el 20 ó 23 de junio”, declaró a 24 Horas de T13,

“Fueron al menos tres horas que estuve en esa situación, que no se me explicaba nada. Estuve en un momento muy angustiada porque no sabía lo que estaba pasando. Después, cuando me dicen que están haciendo los llamados para entender la situación (…) ahí se empiezan a dar cuenta que había un problema de tipeo y se me explica la situación”, agregó.

Explicó que el hecho por el cual fue detenida erróneamente se produjo en Pichilemu, en donde una pareja arrendó una casa de la cual sustrajeron cosas.

«Alguien hizo la denuncia y la persona tiene mi mismo rut, pero el dígito verificador es el que cambia. Por error se digitó mi RUT completo y no el de la persona y por lo tanto yo soy la que queda con orden de detención y pasa esto”, comentó.

Arce destacó que también se incurrió en “un error de procedimiento porque nosotros gozamos con fuero parlamentario (…) las leyes están para cumplirse y esto fue completamente inconstitucional. No debiesen haberme retenido en calidad de imputada, pero eso fue lo que sucedió”, condenó.

Sigue leyendo: