Diputada Nuyado valoró aprobación de proyecto de Ley de Autismo: El Estado tiene que asumir la responsabilidad de la protección y promoción de derechos

La diputada de la Región de Los Lagos, Emilia Nuyado Ancapichún, valoró la aprobación del proyecto de ley que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas del Espectro Autista, iniciativa que fue aprobada por unanimidad en la sesión de este martes, pasando a su siguiente trámite en el Senado.

Tras la votación, la parlamentaria destacó la aprobación, recordando que «este es un proyecto que viene a responder a las luchas que han dado las madres para que sus hijos sean diagnosticados oportunamente, tengan la consideración, la inclusión y el buen trato en cada uno de los establecimientos. Este es un proyecto que viene a hacer justicia y donde el Estado tiene que asumir la responsabilidad de la protección y la promoción de los derechos de las personas en condición del Espectro Autista».

Por su parte, y con la misma esperanza, Rossana Pérez, presidenta de la Agrupación C.E.A. de Osorno, también valoró la aprobación e indicó que la iniciativa es un avance que entrega esperanza a las familias para mejorar sus calidades de vida, y da un paso hacia la inclusividad.

«Sabemos que esto es un trabajo muy difícil que se ha estado luchando hace muchos años y hoy se ha dado un paso gigante en el país. Estamos muy felices en este paso y esperamos llegar a un escalón mucho más alto esperando que el Senado apruebe la ley para poder darle a todos los jóvenes, niños y adultos una calidad de vida estable, ya que sabemos que actualmente está todo muy deteriorado en el proceso de inclusión en el país y no somos un país inclusivo, sino que somos un país integrador», indicó Pérez.

De la misma manera, la dirigenta agregó que en la realidad hay jóvenes y niños que nunca han tenido tratamiento, mientras que algunas familias no logran asimilar los diagnósticos médicos: «Los papás van a tener una esperanza de ayuda. Tenemos niños y jóvenes que nunca han tenido terapia y que nos da una luz de esperanza de que la puedan tener, así que muy contentos y esperamos que esto también refleje a los senadores que esto es una lucha de años y que no sufren solamente las personas que se ven en la televisión, sino que hay mucha gente detrás de las sombras sufriendo, muchas familias que no saben ni siquiera lo que le diagnosticaron a sus hijos», cerró la representante de la Agrupación C.E.A.

