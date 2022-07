Diputada Rojas ofició a Seremi de Salud de Valparaíso por falta de transporte para pacientes dializados

Esta semana, la diputada Camila Rojas (Comunes) ofició al seremi de Salud de Valparaíso, Mario Parada, para que informe las medidas que se tomarán para lograr una solución satisfactoria ante la falta de transporte en el trayecto San Antonio y Melipilla para pacientes dializados.

De acuerdo a lo expuesto por la parlamentaria, el documento obedece a una denuncia recibida de parte de Agrupación de Pacientes Dializados de San Antonio, respecto al déficit de transporte desde San Antonio hasta Melipilla, lugar donde se encuentra el Centro de Diálisis designado por la propia autoridad sanitaria.

El oficio pone en contexto que “ante la falta de movilización, la alcaldía de San Antonio ha dispuesto vehículos que facilitan el transporte los días lunes y viernes. Pero el resto de los días, las y los pacientes no cuentan con un transporte seguro, lo que es aún más complejo en el trayecto de regreso, dado que terminan a las 21 horas, momento en que ya no hay transporte público de colectivos”.

Además, la legisladora recordó que “corresponde a Fonasa y a la Seremi de Salud otorgar una solución a las y los pacientes, asegurando el acceso a su vital tratamiento, y por ende garantizando su derecho a la salud, y en último término, a la vida”.

En la misma línea, desde la Alcaldía Ciudadana de San Antonio, encabezada por la alcaldesa Constanza Lizana, si bien pusieron vehículos a disposición de los pacientes, recordaron que este servicio no es una labor dependiente del municipio.

«Cubrimos una necesidad que no está resuelta y que depende del hospital, pero que no han prestado a los dializados. El traslado a Melipilla es súper complejo: uno, por la falta de movilización y dos, por la hora en que termina la atención, que es a las 21.00 horas. Como municipio entendemos que no pueden vivir sin su tratamiento, por esta razón se hace cargo de esta problemática que no le corresponde», explicó Eileen Vargas, matrona y asesora técnica de la Dirección de Salud Municipal de San Antonio.

«Para esta administración la salud es un eje principal. La salud como un derecho, es por eso que la alcaldesa, Constanza Lizana, está oficiando a la Seremi de salud para exponer esta problemática y para que se tomen medidas en pos de la comunidad», agregó Eileen Vargas.