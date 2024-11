Diputada Serrano pide al CDE investigar el historial de decisiones del exfiscal Manuel Guerra

La Diputada, Daniela Serrano Salazar (PC), ha solicitado, a través de una carta, oficialmente al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier Wartenberg, que se incluyan antecedentes adicionales en la investigación contra el ex fiscal Manuel Guerra. La causa se originó tras una querella del CDE presentada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que involucra a Guerra y al abogado Luis Hermosilla en posibles delitos de soborno, cohecho, prevaricación administrativa y revelación de secreto en el marco del denominado “Caso Hermosilla.”

La solicitud de la diputada Serrano surge a partir de las actuaciones previas de Guerra en causas de alto perfil, que han sido cuestionadas por su falta de transparencia. En su misiva, la diputada enfatizó la actuación del ex fiscal en el “Caso Penta” de 2018, en el cual decidió suprimir cargos de soborno y recalificar el delito de cohecho en favor de empresarios como Carlos Délano y Carlos Lavín. Estas decisiones, que resultaron en sanciones leves, fueron objetadas tanto por la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional como por el propio CDE, y cuestionadas por la ex consejera del CDE, María Inés Horvitz, quien señaló que tales decisiones no solo carecían de fundamento, sino que carecían de base en el marco procesal.

Serrano también destacó la actuación de Guerra en otra investigación de 2018, donde decidió no perseverar en una causa que investigaba un déficit cercano a 20 mil millones de pesos en la Municipalidad de La Florida. A pesar de los antecedentes proporcionados por la Contraloría General de la República, la investigación se cerró sin una resolución clara. Este hecho ha sido puesto en cuestionamiento, especialmente debido a que Guerra fue posteriormente contratado por la misma municipalidad.

Finalmente, en octubre de 2024, Guerra renunció a sus roles tanto en la Universidad San Sebastián como al puesto de «Defensor de la Gente» en La Florida tras la revelación de conversaciones con el abogado Hermosilla, que sugieren que podría haber entregado información confidencial sobre casos sensibles, como los de Penta, Exalmar y Dominga.

En su carta, Serrano solicita al CDE que evalúe estos antecedentes como parte de la actual investigación, con el fin de velar por la probidad en la función pública y asegurar que el accionar del exfiscal Guerra sea revisado en profundidad. La diputada sostiene que es fundamental que estos antecedentes se consideren en el marco del proceso judicial actual para fortalecer la transparencia y la justicia en las investigaciones que afectan a figuras públicas y empresariales.