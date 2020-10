Diputada Vallejo denunció que vicepresidente de la Cámara no la dejó votar: «Me parece grave y escandaloso»

Como una situación «grave y escandalosa» calificó la Bancada de Diputados y Diputadas del Partido Comunista la decisión de la Mesa de la Cámara de impedir el voto de los parlamentarios Cristóbal Urruticoechea (RN) y Camila Vallejo (PC) durante la tramitación del proyecto sobre educación sexual integral.

La legisladora estuvo presente durante la mañana en la Sala, debiendo seguir posteriormente desde Santiago por problemas urgentes.

Ante esto, el Vicepresidente de la Cámara, diputado Francisco Undurraga (Evopoli) impidió a la parlamentaria ejercer su derecho a voto, aun cuando el Secretario de la Corporación, Luis Rojas, respaldara que Vallejo sí estaba habilitada para sufragar, en una actitud totalmente arbitraria.

Según la bancada, la gravedad de los hechos radica en que no existe una normativa al respecto, pues la que se citó corresponde a la del Senado y no hay un reglamento específico sobre el tema, más aún, considerando las particularidades del trabajo legislativo en medio de la pandemia.

Vallejo criticó la decisión de Undurraga (quien presidía la mesa de manera subrogante) indicando que «es muy grave y no puede volver a pasar», y reafirmó que no existían bases normativas ni reglamentarias para este actuar arbitrario.

«Las sesiones telemáticas como hemos visto son una extensión de la Sala, entonces, no puede ser que por una falta de acuerdo o porque no exista un consenso en la interpretación del reglamento se nos esté quitando el derecho a nosotros a votar de manera telemática, aún estando conectados a la Sala por este medio», señaló Vallejo.

«Se ha tomado una decisión de manera unilateral para limitar nuestro derecho constitucional a ejercer el voto, sin hacer expresa referencia a una norma reglamentaria y cuando se hace referencia a una norma reglamentaria se cita el reglamento del Senado, lo cual me parece escandaloso», agregó la diputada.

En ese sentido, Vallejo insistió en que esta decisión es una causal grave en el actuar de la Mesa, más aún cuando se debatían proyectos tan importantes como la denominada «ley corralito» y el proyecto de educación sexual integral.

«A mí no me parece que se señale que si no nos parece la decisión, recurramos a una censura, porque al final el daño se hizo igual, inhibir y limitar un derecho constitucional de los parlamentarios a ejercer nuestro voto en proyectos de ley que son relevantes para la ciudadanía. Nosotros nos debemos a eso, es nuestro deber ejercer el voto de representación con respecto a los proyectos de ley que estamos debatiendo y con esto se está limitando el ejercicio de soberanía de nuestros votantes, entonces esto no me parece algo menor, me parece sumamente grave», concluyó Vallejo.