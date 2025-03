Diputada Veloso buscará remover a Fiscal Nacional Ángel Valencia por filtración de chats de Hassler y Cariola 

Durante la tarde del martes 18 de marzo, la diputada Consuelo Veloso (IND-FA) comenzó el proceso de reunión de firmas para remover al Fiscal Nacional, Ángel Valencia. La parlamentaria acusa negligencia en el desempeño de Valencia como líder del Ministerio Público.

“Es impresentable. El fiscal Valencia va descomprimiendo a su alrededor las tensiones sin que el resto se refiera a su propia responsabilidad», dijo Veloso.

“No dejemos de considerar que finalmente las actuaciones o las no actuaciones que se llevan adelante en el Ministerio Público pasan por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien no ha sido capaz de aclarar sus vínculos con el caso de Hermosilla y Chadwick por información privilegiada que presuntamente habría comprometido entregarle al expresidente Sebastián Piñera, respecto de sus causas”, expresó la diputada.

Igualmente, aseguró que “yo no me explico cómo es que, habiendo tanto ímpetu desde estos espacios políticos para buscar responsabilidades, no se han buscado las responsabilidades de un Fiscal Nacional que, a todas luces, no actúa de manera objetiva y ecuánime respecto a los procedimientos”.

Para concluir, Veloso consideró legítima una posible remoción, aludiendo a Valencia como el “verdadero responsable de la falta de imparcialidad hoy en día de las actuaciones del Ministerio Público”.

De igual modo, la parlamentaria instó a sus colegas a contribuir en la iniciativa para alcanzar las firmas mínimas necesarias para la solicitud de remoción: “Si aquí hay algún interés real, y no solamente para los titulares, de poder limpiar la institucionalidad de los malos elementos y de quienes la desacreditan, llamo a mis colegas a que den un paso al frente, apuntando a la verdadera madre de este cordero de eventuales delitos de corrupción y de tráfico de influencias que hoy día está representado absolutamente por el Fiscal Nacional Ángel Valencia», finalizó Veloso.