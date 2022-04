Diputado Brito (RD) tras detención provisoria del general (r) Martínez: “Nunca prestó colaboración activa para conocer los hechos”

“Aquellos militares que no han olvidado su compromiso con Chile, tienen que saber que tanto el ministerio de Defensa como la Cámara de Diputados les va a apoyar y acompañar en las denuncias para conocer toda la verdad”, aludiendo a que “si un militar queda libre, es porque es inocente y no porque la justicia no actuó a tiempo”, expresó el parlamentario.