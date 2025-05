Diputado Cristian Tapia tras acusación contra delegado Durán: “La derecha está utilizando el fútbol para sacar réditos políticos en año electoral”

El diputado Cristian Tapia, integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara, cuestionó duramente la acusación constitucional impulsada por sectores de la derecha contra el delegado presidencial Gonzalo Durán, a raíz de los incidentes ocurridos en un estadio capitalino.

“El 22 de abril, el delegado Durán compareció ante esta Comisión junto al presidente de la ANFP y el secretario de Seguridad Pública. Expuso con claridad, respondió preguntas y dio la cara. Lo escuchamos todos. Incluso algunos parlamentarios reconocieron que, con la información entregada, su responsabilidad directa era limitada”, señaló el parlamentario.

Tapia acusó a la oposición de actuar con motivaciones políticas más que con argumentos de fondo. “Es absurdo decir que los hechos ocurrieron porque el delegado no estaba en el estadio o porque asistió con su hijo. Estamos hablando de argumentos débiles, mezquinos, que buscan instalar responsabilidades sin sustento”, afirmó.

Para el diputado, el foco debe estar en garantizar la seguridad en los estadios y no en “montar shows mediáticos”. “Aquí lo que importa es cómo recuperamos el fútbol para las familias, cómo sacamos a los delincuentes de los estadios y por qué, por ejemplo, Carabineros no portaba cámaras ese día. Esa sí es una discusión seria y necesaria”, recalcó.

Finalmente, el parlamentario hizo un llamado a no instrumentalizar el deporte con fines electorales. “Este es un año de elecciones, pero eso no justifica usar una tragedia para sacar ventajas políticas. Necesitamos altura de miras, no montajes políticos. La seguridad no puede ser una bandera de campaña, tiene que ser una responsabilidad de todos”.