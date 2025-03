Diputado Cuello interpone denuncia por violación de secreto tras filtración de chats de Cariola y apunta al fiscal nacional

El diputado Luis Cuello (PC) presentó este sábado una denuncia por violación de secreto en la causa que lleva la fiscalía contra Karol Cariola e Irací Hassler, esto tras filtrarse conversaciones privadas entre ambas autoridades criticando al presidente Gabriel Boric y otras figuras del Gobierno.

En su denuncia, el parlamentario señala que la filtración representa una violación al derecho a la privacidad de ambas afectadas, además de constituir una grave infracción al secreto de las actuaciones de investigación penal, el cual se encuentra establecido en la ley.

A juicio de Cuello, el caso es de la máxima gravedad considerando que la información proviene de un informe reservado elaborado por el propio Ministerio Público y la PDI.

«Aquí hay una articulación y quien debe responder por esto sin duda alguna es la Fiscalía. En diciembre del año pasado el Fiscal Nacional emitió un instructivo para prevenir precisamente la filtración, y en particular aquellos aspectos que no tienen ninguna relación con las investigaciones, y en este caso, claramente acá se produce eso, entonces la Fiscalía no ha tomado medidas, y al contrario, creo que acá quien tiene que responder en primer lugar es el fiscal Patricio Cooper, pero también el Fiscal Nacional», declaró Cuello en radio ADN.

«En mi juicio, esto responde a una operación política que persigue y tiene como objetivo el desprestigio de la diputada Cariola, de la exalcaldesa Hassler, que pretende impactar también en la disputa electoral», agregó el parlamentario.

Fiscalía abre investigación

Tras la polémica que se generó tras la filtración de los chats entre Cariola y Hassler, la Fiscalía Regional de Coquimbo anunció la apertura de una investigación por filtración de información reservada.

A través de un comunicado, el ente persecutor confirmó que la información filtrada corresponde a una carpeta investigativa que se encuentra bajo reserva, por lo que su divulgación estaba prohibida.

Desde la fiscalía agregaron que buscarán identificar a los responsables de la filtración, y reiteraron su compromiso con la reserva de las investigaciones y el debido proceso.