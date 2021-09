Diputado Jaime Mulet baja candidatura a la reelección tras formalización por cohecho pasivo: «Me hago a un lado porque no quiero que dañen a Boric»

El diputado por Atacama Jaime Mulet (FRVS) informó este lunes que bajará su candidatura a la reelección, tras ser formalizado por cohecho pasivo, cuya audiencia de imputación de cargo se llevará a cabo el martes 16 de noviembre.

“Declino legalmente a mi candidatura”, anunció el parlamentario, al tiempo que reiteró su inocencia y aseveró que se abocará en su defensa, debido a que la audiencia es a cuatro días de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

“Ha propuesto una audiencia para hacer una formalización el 16 de noviembre, a cuatro días de las elecciones, yo creo que eso no es casual. Soy absolutamente y totalmente inocente, y me voy a abocar a dejar eso bien claro antes de seguir esto”, dijo a Radio Universo.

“He señalado que declino legalmente a mi candidatura y llamo a apoyar a mi compañero de lista, que es Luis Gabriel Marcos, no tengo que aferrarme a nada. Voy a preocuparme de que esto quede muy claro (…). Hoy no acepto y no voy a ir de candidato en unas circunstancias de esta naturaleza, que van a terminar dañando a otras personas y no sólo a mí”, agregó.

Sobre las razones para bajar su candidatura, en tanto, señaló que el “que me formalicen cuatro días antes de las elecciones va a ser tópico que le pregunten a mi candidato en todo Chile a CORE, a parlamentarios (…). Le van a preguntar al candidato que nosotros apoyamos, Gabriel Boric. Yo prefiero dar un paso al costado y dedicarme plenamente a mi defensa”.

Planteó que el perjuicio a Boric es mayor, porque él es candidato a Presidente.«Yo me hago a un lado porque no quiero que dañen a Gabriel. Él es un hombre que debe llegar a La Moneda con un estándar más elevado”, afirmó.

Mulet también manifestó su disposición de renunciar a la inmunidad parlamentaria que tiene, para someterse al proceso judicial, que afecta también a dos abogados vinculados a la Democracia Cristiana (DC), Ramón Briones y Hernán Bosselín, quienes recibieron una querella por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que, según el organismo, se habrían coludido con el municipio para obtener ganancias en un acuerdo con la empresa minera.

“La formalización es una donde no se pide ninguna medida cautelar en mi contra, de manera que no es necesario el uso del fuero (…), pero yo no tengo ningún problema de renunciar al fuero”, recalcó, citado por La Tercera.

Mulet también confirmó que dejará la presidencia de la Federación Regionalista Verde Social, desde donde le ofrecieron todo el apoyo frente a la formalización.

“Para no dañar el proceso electoral (…) me voy a focalizar especialmente en perseguir las responsabilidades de quienes han levantado esta verdaderas acciones injuriosas, voy a perseguir y luchar hasta el final porque soy total y absolutamente inocente”, dijo en un punto de prensa.

“Van a tratar de enlodar la campaña electoral de mi partido y creo que es bueno que no esté de presidente de la Federación y también he decidido declinar mi candidatura a la reelección”, subrayó.

Cabe recordar que el diputado Jaime Mulet será formalizado luego que el fiscal de Copiapó, Luis Miranda Flores, lo solicitara al Tribunal de Garantía, por el delito de cohecho pasivo.

La decisión se da en el marco del caso Minera Candelaria, donde la firma de capitales canadienses habría pagado la suma de 7 millones de dólares a la Municipalidad de Tierra Amarilla a cambio de que el ex alcalde Osvaldo Delgado -también formalizado por fraude al fisco y condenado por otros delitos de corrupción- desistiera de realizar un juicio ambiental.

La Fiscalía sostiene que Jaime Mulet, Ramón Briones y Hernán Bosselín, se habrían concertado para desplegar conductas criminales y facilitar los medios para que el jefe comunal incurriera en otros ilícitos.

El exalcalde Osvaldo Delgado, quien está formalizado por el delito de fraude al Fisco, y además ha sido condenado por otros cargos de corrupción en el municipio que administraba, dijo en una declaración judicial, que Mulet le habría ofrecido una coima de $400 millones.

Sobre estas declaraciones, el diputado dice que fueron dadas en un contexto en que el ex alcalde estaba “privado de libertad por cerca de 80 días, yo supongo que es porque le ofrecieron salir en libertad y el me menciona, como que yo y otros abogados lo habríamos intentado cohechar en el año 2015. Eso es absolutamente falso″, argumentó Mulet.

“Yo de esto voy salir absolutamente bien, mi inocencia va a quedar demostrada y eso es cosa de tiempo. (…) Nos habían dicho que el caso se estaba acabando. Esperaron que yo me inscribiera como candidato a diputado y pusieron una formalización en mi contra. Incluso eligen el día 16 de noviembre, días antes de las elecciones. Una cosa bochornosa, yo no les voy a dar en el gusto”, dijo el presidente de la FRVS.

