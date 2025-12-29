Diputado Mirosevic acusa bloqueo de la Derecha a tramitación de Ley de Eutanasia en el Senado

En entrevista con el canal CNN Chile, el senador electo del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, acusó a la derecha de bloquear la tramitación de la Ley de Eutanasia en el Senado, asegurando que la iniciativa podría perfectamente ser aprobada antes que finalice el actual periodo legislativo.

«La llave para que se discuta y vote el proyecto de eutanasia antes que termine este periodo está en el Senado. Lamentablemente existe un bloqueo por parte de la derecha para que no se ejerza la democracia y se tramite en la Sala», planteó el actual diputado.

«Voy a ser franco en esto, hasta el minuto es un proyecto que está bloqueado en el Senado producto de que la oposición actual, o sea el futuro gobierno, no quiso debatir esto mientras estaba la elección, para no complicar a su candidato. Yo espero que ahora que ya no hay elección podamos por fin tocar un tema tan humanitario como la eutanasia y que se vote la próxima semana en la Sala del Senado. Esa es mi expectativa», planteó el legislador por Arica y Parinacota.

Sobre este punto, el parlamentario liberal dijo que la puesta en tabla del proyecto «depende de los jefes de bancada que se reúnen en el Senado. Hasta el minuto los jefes de bancada de la oposición lo han bloqueado. Yo espero que ahora flexibilicen eso y tengamos esta discusión democrática».

Mirosevic recordó que la iniciativa «ya se votó en Comisión y se aprobó en la Cámara. Lo que necesitamos es que el Senado lo apruebe, y para eso se tiene que poner en tabla».

Finalmente, el senador electo hizo un llamado a los senadores: «De verdad, dejen de bloquear el proyecto, este es un proyecto humanitario, el 80% del país quiere un proyecto de este tipo. No es obligatorio: se trata de un tema de libertad de consciencia, libertad de pensamiento», recalcó.

