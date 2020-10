Diputado Núñez exige la “renuncia inmediata” de director del SII por millonaria rebaja de impuestos al Grupo Penta

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, diputado Daniel Núñez, exigió la “renuncia inmediata” del director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza (en la foto), por la “escandalosa” rebaja de 1.400 millones de pesos en impuestos al grupo Penta.

Además, el parlamentario emplazó al Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a que se pronuncie si avala este comportamiento, el que calificó como “un premio a la corrupción”.

“Esto es algo absolutamente intolerable y escandaloso, porque está haciendo una rebaja de impuestos de 1400 millones de pesos al grupo Penta, es decir, hoy día el gobierno, el Ministro de Hacienda Ignacio Briones -porque el Servicio de Impuestos Internos depende del Ministerio de Hacienda- están avalando y premiando la corrupción del grupo Penta con jugosos 1400 millones de pesos”, afirmó el diputado.

Núñez anunció que tanto el titular de Hacienda como Fernando Barraza han sido citados a la Comisión de Hacienda de hoy: “Voy a usar todas las facultades que tengo como presidente de la Comisión de Hacienda y como diputado para fiscalizar, impedir que este hecho se consolide y que por supuesto, no se siga aplicando esta lógica”, agregó el legislador.

“Es evidente que no puede ser considerado un gasto necesario para producir renta o su actividad normal , la defensa jurídica de un grupo económico que está siendo condenado penalmente como es el grupo PENTA y es como que yo premie a quien estafa al Fisco. Esto amerita una revisión completa de la lógica con la que actúa el Ministerio de Hacienda”, expresó el diputado.

Para Núñez, además, es inaceptable que el SII tenga este trato preferencial con un grupo económico que está bajo investigación, versus el trato que reciben miles de pequeños contribuyentes.

“Jamás a un pequeño contribuyente, a un almacén de barrio , a una pyme se le hace un descuento, una rebaja de esta envergadura, pero a un grupo corrupto, a los que estafan y engañan a los chilenos, se les dan todas las regalías del mundo y nada menos que 1.400 millones. No hay ninguna jurisprudencia, ningún fallo anterior que avale este comportamiento y es por eso que este caballero, este individuo que es parte de un engranaje corrupto, debe renunciar indeclinablemente”, reiteró Núñez.

“El Ministro de Hacienda dijo que el segundo retiro del 10% no correspondía y lo va a llevar al TC, y van a investigar penalmente a un trabajador, a un funcionario público que habiendo cometido un error o una falta por postular a un beneficio que no le correspondía, pero al que crea una maquinaria para defraudar al Estado, para sistemáticamente estafar, para meterse millones de dólares al bolsillo como es el grupo PENTA, se lo premia no con un bono de $500.000 sino que con 1.400 millones de pesos”, concluyó el parlamentario por Coquimbo.