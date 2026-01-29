Diputado propuso instalar estatua de Piñera en la cárcel de Colina 1: «Al parecer no les gustó»

Matías Ramírez (PC) presentó una indicación al proyecto que busca levantar una estatua en memoria del expresidente chileno Sebastián Piñera, en la que propuso que el monumento sea instalado en la cárcel de Colina 1. Al mismo tiempo, recordó que aún existen procesos judiciales que se encuentran pendientes y que apuntan a la responsabilidad política del exmandatario en las violaciones de DDHH cometidas por agentes del Estado tras la revuelta de Octubre de 2019.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El diputado Matías Ramírez (PC) presentó una indicación al proyecto que busca levantar una estatua en memoria del expresidente chileno Sebastián Piñera, en la que propuso que el monumento sea instalado en la cárcel de Colina 1.

«La derecha buscó de manera antojadiza aprobar un monumento a Piñera en 5 minutos; no lo lograron. Además, propuse una indicación para construirlo en Colina 1, al parecer no les gustó», señaló el parlamentario en un posteo en la red social X.

Pero, a pesar del «disgusto» de los parlamentarios de derecha, en la última sesión de la Comisión de Gobierno Interior -donde se aprobó la iniciativa-, se confirmó oficialmente el ingreso de la indicación: «Hemos solicitado se cambie la frase la plaza de la Constitución por el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1», dijo el diputado Matías Ramírez en su intervención.

El parlamentario recordó que «existen todavía procesos judiciales que se encuentran pendientes», indicando que «cuando han habido sentencias condenatorias respecto de personal y funcionarios policiales y militares respecto a graves violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social y que en esa fecha, quien estaba al mando del orden público era precisamente el Presidente de la República, Sebastián Piñera, yo creo que hay una responsabilidad institucional, una responsabilidad política».

