Diputado Roberto Celedón denuncia ausencia de transporte público en Curicó

Este 27 de mayo, en una jornada marcada por la lluvia, el diputado Roberto Celedón y representantes de la sociedad civil se reunieron en la Plaza de Armas de Curicó para abordar una denuncia preocupante: la ausencia de servicios de microbuses en horarios clave, y exigieron medidas concretas al Ministerio de Transportes.

La organización Curicó Pedalea, junto a CUAC (Ciudadanía Unida por el Aire y el Clima), hizo entrega del informe de resultados de la Medición de Eficiencia de los Modos de Transporte (MEMT) 2025. El estudio, realizado el pasado 7 de mayo, reveló que no se registraron datos del servicio de microbuses, ya que estos simplemente no realizaron su recorrido habitual en el horario de medición. El voluntario correspondiente debió ser auxiliado tras esperar más de una hora en el paradero sin que pasara ningún vehículo. “Lo que vivimos ese día es reflejo de una realidad que se repite a diario en Curicó. Sin transporte público a horas clave, muchas personas quedan abandonadas en su necesidad básica de movilizarse. Esto no es solo un problema de eficiencia, es una vulneración al derecho a la ciudad”, señaló Moncho Basualto, activista de Curicó Pedalea.

El concejal Edgardo Reyes reforzó el diagnóstico ciudadano: “Después de las 18:00, la ciudad se queda sin locomoción colectiva. Es una realidad diaria que afecta especialmente a trabajadores y estudiantes que no tienen cómo regresar a casa”.

Ante la gravedad de la denuncia, el diputado Roberto Celedón envió un oficio formal al SEREMI de Transportes del Maule, Guillermo Ceroni, solicitando información detallada sobre:

1. Si el Ministerio tiene conocimiento de la situación denunciada.

2. Si existen registros de fiscalizaciones, sanciones o infracciones a operadores del transporte público.

3. Qué medidas se contemplan para mejorar la frecuencia y cobertura del servicio.

4. Si se evaluará la incorporación de nuevos operadores o ajustes contractuales.

5. Si hay coordinación con el municipio para enfrentar esta problemática.

“El transporte público es un derecho fundamental, especialmente para quienes no tienen automóvil. Es inaceptable que Curicó carezca de un sistema eficiente y confiable. Exigimos respuestas y acciones concretas”, señaló el diputado Celedón, quien además expresó su preocupación por la falta de conectividad con el nuevo hospital de la ciudad, lo que representa una barrera de acceso a la salud.

Desde la ciudadanía, el llamado es claro: fiscalización urgente, transparencia en la gestión del transporte público y soluciones concretas que garanticen el acceso a la movilidad para todas y todos.