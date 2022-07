Diputado Venegas ofició a presidente de Codelco por muerte de 2 trabajadores contratistas en 10 días: «Se están haciendo contratos con empresas que no cumplen con las mínimas medidas de seguridad»

Una investigación exhaustiva y una revisión urgente de las medidas para el cumplimiento de los estándares y protocolos en las operaciones, solicitó el diputado Nelson Venegas (PS) al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, tras registrarse la muerte de dos trabajadores contratistas de la cuprífera en tan solo 10 días.

El parlamentario envió un oficio a la máxima autoridad de la empresa estatal luego de conocer, en las últimas horas, la muerte del trabajador Sebastián Andrés Méndez Castro, de 32 años, perteneciente a la empresa Consorcio Ossa Pizzarotti, de la Vicepresidencia de Proyectos para Chuquicamata Subterránea.

Este fallecimiento se suma al de Rubén Francisco Trigo Escobar, de 50 años, ocurrido el 10 de julio de este año, quien prestaba servicios para la empresa Consorcio Belaz Movitec. Este último, se encontraba realizando labores en el proyecto Rajo Inca, ubicado en División Salvador.

“No puede ser en este tiempo, en este momento de la historia, que las y los trabajadores estén en una situación tan precaria, principalmente cuando se trata de los trabajadores contratistas. Nos llama profundamente la atención el trato desigual que existe respecto de unos trabajadores que son de Codelco y trabajadores que realizando la misma función, no solo tienen sueldos que son mucho más bajos, no solo tienen más inestabilidad laboral y precariedad respecto de sus sueldos, sino que además tienen que sortear dificultades como la propia seguridad, donde ha quedado de manifiesto que se están muriendo. Eso no puede ocurrir”, afirmó el diputado Venegas.

Por lo anterior, anunció que “ante estos lamentables hechos, estamos enviando un oficio para que se investigue absolutamente de manera detallada lo que está ocurriendo y cómo Codelco está realizando contratos con empresas que no están cumpliendo con las mínimas medidas de seguridad, y por lo tanto, están poniendo en peligro de vida a lo mejor que tiene el pueblo chileno, que son sus trabajadores y trabajadoras”.

En esa línea, Venegas precisó que “que estamos oficiando en conjunto con la bancada del Partido Socialista para que el director de Codelco, Máximo Pacheco, inicie todas las acciones tendientes a investigar la manera en cómo se están produciendo estos hechos y aplique el máximo de las sanciones con aquellas empresas que pudieran estar vulnerado los derechos y la seguridad de los trabajadores contratistas de Codelco”.

Foto Portada: Referencial