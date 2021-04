Diputados aprueban en general tercer retiro del 10 %

Este jueves 15 de abril, la Cámara de Diputadas y Diputados, con 122 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, aprobó en general el proyecto que permitirá a los trabajadores contar con un tercer retiro del 10 % de su dinero en las AFP (Administradoras de fondos de pensiones de Chile).

Tras un tenso debate en el hemiciclo, la Cámara Baja aprobó que dicho retiro se realice vía norma transitoria. Además, se rechazó la idea de Matías Walker y Marcos Ilabaca, que establecía una reforma permanente para autorizar los retiros de dinero desde las AFP durante un Estado de Catástrofe, vía iniciativa parlamentaria.

Acto seguido, el proyecto pasó de inmediato a revisión en la Comisión de Constitución, para luego regresar, pasadas las 16:00 horas, a la Cámara de Diputadas y Diputados para su votación en particular.

Foto: web/referencial.

Gobierno contra el tercer retiro del 10 %

Después de que se aprobara en general el proyecto del tercer retiro del 10 % en la Cámara de Diputados, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, afirmó que «el Gobierno va a cumplir su deber para pedir que se respete la Constitución», en relación a llevar el proyecto al Tribunal Constitucional (TC).

A juicio de Ossa, el proyecto «es una mala política pública«. «Seguimos considerando que socava nuestra institucionalidad constitucional, pero al mismo tiempo solo ha sido una aprobación en general, lo que significa que seguimos atentos a seguir tratando de convencer de que se trata de una mala política pública (…) ha sido solo una aprobación en general y en consecuencia no conocemos el texto particular en detalle».

La propuesta de Lavín

El ministro admitió que no se llegó a acuerdo con Chile Vamos respecto a presentar una propuesta paralela tomando como base el planteamiento que hizo el alcalde de Las Condes y candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, de retirar fondos del Seguro de Cesantía, «esas conversaciones no llegaron a puerto final (…) finalmente no se afinaron los últimos detalles, hoy en consecuencia no es algo que el Gobierno vaya a impulsar«, aseguró.

Fuente: El Desconcierto/El Mostrador/AS/La Tercera.