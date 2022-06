Diputados de Comisión de Economía se suman a acusación contra diputado Gonzalo de la Carrera por descontrol y agresiones

Los integrantes de la comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados, Javiera Morales (CS), Alejandro Bernales (PL), Boris Barrera (PC) y Ana María Bravo (PS), quienes estuvieron presentes en los incidentes, pasaron al diputado Gonzalo de la Carrera a la comisión de Ética de la Cámara, entregando antecedentes al presidente de dicha comisión, solicitando las máximas sanciones por la actitud “explosiva y falta de control” que aconteció luego de la votación del proyecto #CHAODICOM.

Al respecto la diputada Ana María Bravo señaló que: “El descontrol del diputado De La Carrera nos afectó a todos. No es tolerable que alguien porque pierda una votación ataque a otros parlamentarios, incluso llegando a golpear a otro. Además de todo el show de mentiras que ha hecho por la prensa y las Redes Sociales. En la comisión habíamos logrado un acuerdo de todos los miembros, desde el PC a la UDI, quizás eso hizo perder el quicio al diputado. Este tipo de actitudes afectan el desempeño de las instituciones. El diputado De La Carrera no está bien. Él no puede negar estos hechos porque estábamos todos presentes”.

La presentación realizada por los parlamentarios describe los hechos acontecidos, indicando que el diputado De La Carrera “habría conminado a varios diputados y al Presidente de la instancia, H. Diputado Daniel Manouchehri, a inhabilitarse de la votación pues “tres diputados” tendrían ‘DICOM’. Ante la petición del Presidente, que indicara quiénes eran tales personas, el diputado De la Carrera señalo al diputado Manouchehri, lo que fue de inmediato desmentido, exhibiendo éste documentación fidedigna y oficial de la “Comisión para el mercado financiero”, el Boletín Comercial y Equifax, quedando en evidencia la mendacidad de las afirmaciones del señor Diputado De la Carrera.

La presentación señala que “Este hecho, provocó la ofuscación del diputado De la Carrera, quién al no tener el uso de la palabra, luego de efectuada la aclaración, expresó que el Presidente de la Comisión era ‘un dictador’ y que ‘se creía Pinochet’. No contento con sus expresiones destempladas, explosivas y faltas de control, el diputado De la Carrera, se abalanzo sobre el diputado Manouchehri, propinándole un golpe en el oído izquierdo, interviniendo los diputados Barrera y Bernales, a objeto que esta situación no pasara a mayores. Dejo constancia que el diputado Manouchehri jamás tocó al diputado De La Carrera”.