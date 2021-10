Diputados DC enviaron oficio a Contraloría para que se investigue a Galli por su “descarda intervención electoral”

Los diputados de Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio y Gabriel Silber, oficiaron a la Controlaría, para que se investigue las declaraciones del subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, quien responsabilizó a los candidatos presidenciales, Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) por los episodios de violencia registrados en la jornada de anoche por la conmemoración del segundo aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019.

Ascencio, señaló que “a raíz de esta descarada intervención electoral hemos oficiado junto al diputado Silber a la Contraloría y solicitar al señor contralor las más drásticas sanciones en contra de este funcionario”, cita el portal El Mostrador.

«El subsecretario Galli no hizo caso al dictamen de la Contraloría”, agregando que “habló en contra de las candidaturas de Yasna Provoste y Gabriel Boric y los acusa de una determinada responsabilidad, lo que no corresponde”, subrayó.

“Los dichos del Sr. Subsecretario trasladan la responsabilidad del control del orden público a personas ajenas al Gobierno del que él forma parte, y en la que como subsecretario de Estado del Ministerio del Interior tiene además una función esencial”, escribieron los parlamentarios en el oficio, enviado al contralor de la República, Jorge Bermúdez.

Más temprano, el subsecretario de Interior señaló que quienes eran responsables de la violencia que se registró este lunes en la noche, “son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile.”

«Más allá de los autores materiales de los delitos¿Quiénes son los responsables finales de esta violencia? Yo creo, que los responsables finales son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile», comenzó señalando Galli.

En esta línea, detalló que se refiere a «los que hicieron un llamado a quemarlo todo, como la presidenta de Revolución Democrática,Catalina Pérez; quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yasna Provoste».

«Quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric; o como Fernando Atria, que le atribuye la maternidad de la Constituyente a la violencia», agregó el subsecretario.

Al respecto, Ascencio y Silber recalcaron que Galli usó su carácter político, para favorecer al oficialismo en las próximas elecciones, debido a que trasladaron “la responsabilidad a personas ajenas a la Administración, todas correspondientes al sector político de oposición”.

En su denuncia presentada a Contraloría, los parlamentarios DC afirman que culpar directamente a dos candidatos presidenciales y a una candidata al Parlamento parece ser “una acción destinada a disminuir el apoyo electoral sobre dichos candidatos, es decir, un intervencionismo electoral”.

“La propia Contraloría en un dictamen de hace pocos meses, señaló que ningún funcionario público puede realizar en el desempeño de su cargo actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente ni tampoco valerse de su empleo para favorecer o perjudicar a determinada candidatura tendencia o partido político”, expresó Ascencio.

“El subsecretario Galli no hizo caso al dictamen de la Contraloría, y, por el contrario, actuó en contra de él y se aprovechó de su cargo y en una acción como la de vocero, no del gobierno, sino como vocero de las candidaturas de su gobierno, habló en contra de las candidaturas de Yasna Provoste y Gabriel Boric y los acusa de una determinada responsabilidad, lo que no corresponde”, recalcó.

En el oficio, ambos parlamentarios plantearon que Galli «se estaría aprovechando de la imagen institucional y de las responsabilidades de su cargo para dar una opinión política en contra de candidatos en periodo de campaña, por una situación que se reitera es de la sola responsabilidad de la Subsecretaría del Interior”.

Los parlamentarios instaron a la Contraloría a actuar de forma inmediata, para que se impida “que los funcionarios públicos sigan realizando proselitismo político de esta manera y que impida la intervención tan descarada que están haciendo con recursos públicos y que naturalmente sancione al responsable”.

Los dichos de Galli fueron rechazados por actores políticos de la oposición.

El senador, Alejandro Guillier, quien es el coordinador de los consejos ciudadanos de la campaña de Yasna Provoste, dijo que “con bombos y platillos el Gobierno anunció que tenía un vasto plan para contener cualquier protesta, desorden social, durante el 18 de octubre; el plan –obviamente- fracasó y ahora qué hace el Gobierno, lo que hace siempre, culpa a los demás. Responsabiliza a los candidatos de la oposición, como si ellos gobernaran Chile”.

“Esto es consecuencia de una política de corrupción de este gobierno, de mentiras de este Gobierno y de incompetencia de este Gobierno”, señaló.

El senador cargó contra Galli a quien llamó a “que asuma que es el subsecretario del peor Gobierno de la historia de Chile y no culpe a los demás por lo que él es incapaz de hacer. Él es el responsable, porque a él le corresponde, como subsecretario de interior, que sea más consistente este gobierno en alguna cosa, porque esto es un desastre”.

Por su parte, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, respondió al emplazamiento realizado por el subsecretario y planteó “Una vez más el gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia, en vez de cumplir su rol, que es garantizar el orden público”.

“Dejen de utilizar al gobierno para hacer campaña electoral por sus dos candidatos. Dejen de utilizar al gobierno, como lo ha hecho la ministra Rubilar, para tratar de favorecer sus propios intereses. Nosotros vamos a seguir sumando para transformar Chile en paz y con convicción de que solamente la igualdad y el avance hacia las transformaciones nos permitirá tener un país más justo para todos y todas”, agregó Gabriel Boric en su respuesta.

