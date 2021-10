Diputados piden al Senado votar proyecto y advierten que «si no se tramita antes de las elecciones no habrá cuarto retiro»

Un grupo de diputados instaron a sus pares del Senado a votar la próxima semana el proyecto de reforma constitucional que permite un cuarto retiro de los fondos AFP, debido a la notificación que la iniciativa, pese a haber sido despachada por la comisión de Constitución, no fue puesta en tabla por falta de acuerdo del Comité.

«Si no se tramita antes del 21 de noviembre (fecha de las elecciones) no va a haber cuarto retiro”, advirtió la parlamentaria humanista, Pamela Jiles, quien es una de las promotoras de esta iniciativa.

«Si no se tramita antes de esa fecha no va a haber Cuarto Retiro, salvo que se tramite antes del 21 de noviembre y hay diversas fuerzas políticas que han tenido la posibilidad de presentar indicaciones durante tres semanas y no lo han hecho, por lo que están retrasando la discusión», agregó.

A juicio de jiles, el enemigo en este momento del cuarto retiro «no son fundamentalmente ni las AFP ni las aseguradoras, las que efectivamente hacen un lobby ilegal».

«El verdadero enemigo del cuarto retiro son las fuerzas políticas que subrepticiamente operan desde la derecha hasta el Frente Amplio para que no se tramite el proyecto antes del 21 de noviembre», señaló, citada por Meganoticias.

Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS) planteó su preocupación con lo que sucede con la tramitación del cuarto retiro.

«Sé que la próxima semana se hace muy difícil que el Senado lo pueda ver producto de problemas internos, pero he conversado con la presidenta del Senado pidiéndole, haciéndole ver lo que día a día gente de toda la región de Los Ríos y el país me manifiesta con mucha fuerza», dijo.

«Ojalá sea puesto en tabla prontamente y sea votado rápidamente porque los vecinos y vecinas del país no pueden seguir esperando», acotó.

El parlamentario Iván Flores (DC), hizo un llamado «a las y los senadores que voten esta próxima semana sin más dilataciones».

«Decir que no se va a votar el cuarto retiro esta semana es sencillamente chutearlo para después de las elecciones. Si no se vota esa semana, la próxima toca la le de Presupuesto que tiene plazo súper perentorio y después viene la distrital», expresó.

«Si el Senado no quiere votar la próxima semana, pareciera ser que hay muchos que tienen dudas de votarlo a favor, digámosle a la gente al tiro, la gente está esperando que el Senado reaccione de la misma manera frente las necesidades como lo ha hecho la Cámara de Diputados», sentenció.

Esta previsto que el próximo martes 2 de noviembre los diferentes comités del Senado se reunirán para poner en tabla el proyecto y y fijar una fecha en la que sea analizado y votado por la Sala de la Cámara Alta.

Para su aprobación, la iniciativa necesita el respaldo de tres quintos de los miembros del Senado.

Si el proyecto es aprobado por el pleno sin que se le realicen modificaciones, es decir, tal como provino desde la Cámara de Diputadas y Diputados, será despachado y quedará en condiciones de ser promulgado por el presidente de la República para convertirse en ley.

No obstante, si el proyecto es rechazado en el Senado, se creará una comisión mixta integrada por diputados y senadores, lo que se conoce como el tercer trámite.