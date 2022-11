Diputados piden fiscalizar a AFP Cuprum por envío de correos a sus afiliados en contra de la reforma previsional

Este martes, los diputados del Frente Amplio Gael Yeomans (CS) y Andrés Giordano (IND. RD) anunciaron la presentación de un oficio a la Superintendencia de Pensiones, por las reiteradas denuncias respecto a correos electrónicos que ha enviado la AFP Cuprum a sus afiliados y afiliadas, realizando proselitismo político en contra de la reforma de pensiones anunciada recientemente por el Presidente Gabriel Boric.

Además de contravenir la normativa, los parlamentarios aseguraron que Cuprum ha faltado a la verdad haciendo referencias de manera tendenciosa respecto al contenido del proyecto, aseverando que los montos de las pensiones que recibirán los afiliados serán más bajos, que no existirá heredabilidad ni propiedad sobre los fondos, ni sobre la rentabilidad que éstos generen, y que el sistema de reparto es un modelo que va en retroceso en el mundo.

Al respecto, la diputada Yeomans aseguró que las AFP “utilizan los correos electrónicos y los datos personales por parte de los afiliados y afiliadas, pero la ley es clara y explícita, debe ser con los fines de entregar información en atención a la administración de los fondos de pensiones de la AFP, y no con otros fines».

«En este caso están utilizando, AFP Cuprum en particular, los datos personales que fueron entregados por sus afiliados para hacer propaganda política y eso está por fuera de la norma”, agregó la legisladora.

Por su parte, el diputado Giordano, integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, declaró que “son argumentos que paradójicamente, o coincidentemente quizás, son exactamente los mismos que hemos escuchado en la oposición. Nada que diga relación con el aumento de las pensiones que traerá la reforma y de la situación actual que tiene envuelto a nuestro país en una crisis previsional sin precedentes”.

«Es un hecho reiterado»

La diputada Yeomans, que es también jefa de bancada de Convergencia Social, recordó que este es un hecho reiterado, dado que ya en el periodo pasado las AFP hicieron lo mismo cuando se discutían en el Congreso Nacional los retiros del 10% de fondos de pensiones, lo que fue fiscalizado y sancionado por la superintendencia.

“Es sumamente preocupante porque no puede ser que esto ya sea un precedente más y que por lo tanto a la AFP no le interese la atención de fiscalización que está realizando la superintendencia, porque no le importa ir en contra de la norma establecida actualmente”, manifestó.

Finalmente, su colega Giordano destacó el hecho de que “el gerente general Martín Mujica haya hecho una acción como ésta, que es contraria a la legislación, a los fines de las propias AFP y al uso de datos protegidos, es una vulneración más que ya tiene antecedentes, que cometen las AFP para hacer campaña política».

«Oficiaremos a la Superintendencia de Pensiones para que se fiscalice, se pronuncie y se sancione, que es lo que corresponde por el exceso de atribuciones que se ha tomado AFP Cuprum y otras”, cerró el parlamentario.