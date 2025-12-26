Director de Conaf destaca aumento de recursos durante Gobierno de Boric: Tenemos más de $160 mil millones para combatir incendios

En entrevista con el canal CNN Chile, el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, destacó el aumento de recursos destinados al combate de incendios forestales registrado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

«Cuando comenzó la administración del Presidente Boric teníamos $60 mil millones para el combate de incendios. A la fecha tenemos más de $160 mil millones», resaltó Illesca, detallando que estos recursos se pueden utilizar «en el arriendo de aeronaves, la contratación de brigadistas y maquinarias que están disponibles para el combate de los incendios forestales».

«Hay que considerar nosotros tenemos una entrada en forma escalonada de los distintos recursos, eso quiere decir que empezamos en septiembre con las primeras brigadas donde empiezan los incendios, que es principalmente en la Región Metropolitana, y luego va avanzando hasta llegar al 31 de diciembre con las 319 brigadas disponibles», puntualizó el director de Conaf.

Recordemos que, tal como informó El Ciudadano, el Gobierno presentó a comienzos de octubre el Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales.

En dicha ocasión, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó los avances concretados durante los últimos 4 años: «Para la temporada 2021-2022 había un presupuesto disponible de $75.000 millones. Hoy día contamos con más de $160.000 millones para el combate de incendios forestales, lo que significa un incremento de sobre el 110% del recurso disponible».

«Eso se nota en cuestiones bien concretas, como el hecho de tener un número más importante de brigadas, pasamos de 252 brigadas constituidas a 319 brigadas. En aeronaves pasamos de 62 a 77 aeronaves. En materia de prevención, equipos técnicos de 155 a 229 personas, lo que significa un aumento del 48% de los equipos técnicos dispuestos en tareas de prevención», puntualizó la ministra.

