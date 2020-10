Director del SII por rebaja que benefició al Grupo Penta: Podrá gustarnos o no pero está todo en regla

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, asistió este miércoles a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objeto de entregar antecedentes respecto del proceso en el cual se aceptó la apelación realizada por el Grupo Penta, para que lo gastado en sus abogados fuera considerado como gastos necesarios del proceso, siendo descontado del cálculo para el pago de impuestos.

Barraza precisó que, dentro de la restringida información que puede entregar ante la instancia, por tratarse de materias vinculadas al ámbito tributario y que por ley son confidenciales para cualquier contribuyente, el proceso y los informes respectivos que posibilitaron a Penta rebajar $1.400 millones que gastó en abogados durante los casos de financiamiento irregular de la política y delitos tributarios, del monto total sobre el que se calcularon sus impuestos del año tributario 2018, se encuentran “ajustados a derecho”.

El director del SII recordó a los legisladores que, basado en la normativa vigente, los gastos de este tipo son inevitables para una empresa y para cualquier contribuyente, al tiempo que explicó que “todos los contribuyentes tienen derecho a la asesoría jurídica”.

“Cualquier contribuyente tiene todo el derecho frente a una liquidación, a apelar a la instancia administrativa que está establecida en la ley y producto de esos antecedentes, es perfectamente posible que la decisión inicial que se había adoptado se pueda modificar. Acreditados los nuevos antecedentes -agregó- los resolutores pueden modificar, a lugar o en parte, decisiones originales, y si ese contribuyente con ello no quedara conforme puede incluso optar a las instancias judiciales”, remarcó.

En tal sentido, Barraza sostuvo que en este caso puntual “está todo en regla. Podrá gustarnos o no, pero está dentro de los procedimientos y normas administrativas (…) somos una entidad autónoma y técnica y lo que nos corresponde es aplicar las normas vigentes. Acá nosotros no vemos los rut ni nombres de los contribuyentes, actuamos según la reglamentación y no hemos recibido ninguna llamada ni solicitud al respecto”, enfatizó.

“Pedimos respeto por la institución, esta institución tiene 118 años y ha velado por resguardar los intereses de todos los contribuyentes. No porque a alguien no le gusten las resoluciones significa que sus funcionarios o directivos no velen porque los contribuyentes cumplan con todas sus obligaciones tributarias”, sentenció el director del SII.

Tras su exposición, la instancia presidida por el diputado Daniel Núñez (PC), acordó por 11 votos a favor y 1 abstención, la realización de una “sesión secreta” para seguir analizando este tema, la que contará con la presencia del ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Dicha calificación permitirá que se entreguen ante el grupo legislativo mayores antecedentes tributarios para comprender de mejor manera el procedimiento que terminó en la entrega de este beneficio tributario.

Recordemos que la empresa Penta estuvo involucrada desde 2015 en investigaciones por delitos tributarios y financiamiento irregular de la política, las que terminaron en condenas para sus controladores Carlos Eugenio Lavín y Carlos Délano.