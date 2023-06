Directora de Chile Sustentable, Sara Larraín recibe Premio Proyecto Solar 2023 

“Este reconocimiento es para el trabajo del movimiento ambiental y seguiremos presionando para que los actores dialoguen, porque la carbono-neutralidad requiere del retiro de carboneras y gas”, dijo Sara Larraín en el marco de la entrega del Premio Proyecto Solar 2023 que le entregó la Asociación Chilena de Energía Solar, Acesol A.G. por su invaluable apoyo al desarrollo normativo que ha permitido a los chilenos acceder a la energía solar, y el desarrollo de esta industria en el país.

En la ocasión estuvo presente el ministro de Energía, Diego Pardow, y la presidenta de Acesol, Bárbara Yañez. El personero de gobierno expresó su reconocimiento y dio valor a la contribución de la directora de Chile Sustentable al desarrollo del sector energético en sus diferentes dimensiones, desde el ámbito legislativo, hasta la puesta en marcha de políticas públicas. “Ella ha sido un tremendo aporte al desarrollo de Chile especialmente para la regulación del sector, pero también ha sido fundamental para poner en orden las ideas y caminos a seguir en esta línea”.

Sara Larrain, reiteró en su intervención que “este reconocimiento es para una cadena de personas que han hecho “un perilleo” de posibilidades políticas en estos últimos 30 años, partiendo por el profesor Roberto Román, quien se atrevió a destrabar trámites legislativos y también todos quienes entendieron desde sus distintos roles que era necesario abordar el impulso de las ERNC, incluido el senador Antonio Horvat, que sin él, no habría sido posible una ley de energías renovables”, dijo.

Afirmó, que a su juicio es necesario almacenar energía y que “para volver a ser un país independiente energéticamente, Chile necesita actualizar algunas leyes, y avanzar hacia la carbono neutralidad con una minería sustentable. Lo que siempre hay que tener claro es la meta y de ahí ver cómo se lleva la dirección y articulación de actores para dirigir la ruta”, precisó.

Finalmente, fue clara en señalar que el gran desafío es avanzar en políticas públicas hacia la descarbonización porque hay que proteger la Biósfera para seguir viviendo y para esto tenemos que preocuparnos todos, especialmente los ministros con las empresas. Es importante que estemos alineados. Los empresarios también son padres e hijos, y se puede hacer negocios para emprender, pero en los límites de la Biósfera que nos permite estar aquí parados”.

Fue clara en señalar que los desafíos de Chile están más allá de los gobiernos de turno y las ideologías. “El camino hacia economías no contaminantes es fundamental para el respeto de los Derechos Humanos, la Salud, y poner el criterio territorial es algo funcional. En las ERNC se está prendiendo un alerta. Además de todas las mesas que ya existen, necesitamos una mesa vinculada a la territorialización del país. Si esto no avanza no llegaremos a tiempo”, concluyó.

