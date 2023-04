Sara Larraín y aprobación de expansión minera Los Bronces: Resulta lamentable que el Gobierno autodenominado ecologista esté votando contra la lógica ambiental

En entrevista con Radio Universidad de Chile, Sara Larraín, directora de la Fundación Chile Sustentable, manifestó su profunda molestia con la aprobación, por parte del Comité de Ministros del Presidente Boric, del cuestionado proyecto de expansión minera Los Bronces Integrado de Angloamerican.

«Creo que es muy lamentable que el Comité de Ministros haya aprobado debido a medidas adicionales a la resolución ambiental, y que no corresponden a la protección de los recursos hídricos, ni tampoco a aliviar a la Región Metropolitana de material particulado», aseguró la excandidata presidencial.

Seguidamente, apuntó a que «si tú te fijas en el comunicado del Consejo de Ministros, las tres medidas compensatorias están asociadas a Lo Barnechea, es decir, lo que va a hacer la empresa es aspirar calles en la Ruta 21, va a cambiar calefactores y va a pavimentar todos aquellos caminos que usa la minera. Por lo tanto, estas compensaciones adicionales son un chiste».

Asimismo, la experta destacó que las medidas anunciadas «no van en la línea de lo que el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) han estado promoviendo».

«Desde hace una década lo que se ha hecho es priorizar las compensaciones basadas en la naturaleza, que tienen que ver con reforestación, manejo de suelo, y educación ambiental. Es infraestructura verde, y no la infraestructura gris que probó no dar resultados, como la pavimentación, como el aspirado de calles».

«Obviamente no son coherentes con lo que recomiendan las políticas de adaptación al cambio climático», recalcó.

Gobierno ¿ecologista?

En términos políticos, para la directora de Chile Sustentable resulta lamentable que el Gobierno «autodenominado ecologista está votando en contra de la lógica ambiental que debería llevar adelante el Comité de Ministros».

«No es un Comité para las inversiones, es un Comité del Medio Ambiente y la sustentabilidad, y que se debe preocupar de que el desarrollo nacional vaya acorde con la protección ambiental, particularmente con la seguridad hídrica», indicó a la emisora universitaria.

En este punto, recordó que en Santiago, en los últimos 2 veranos «se ha tenido que llegar a acuerdos con el sector de los regantes del Río Maipo para no tener un racionamiento del agua potable».

«Entonces, seguir aprobado proyectos que destruyen las reservas de agua de Santiago, es una pésima señal», puntualizó Sara Larraín.

«Yo creo que este gobierno no puede llamarse ecologista si es que no da las razones y los argumentos. Es cierto que al Presidente Boric le tocó promulgar la ley de Cambio Climático, y la reforma al Código de Aguas, pero eso se venía tramitando en el Congreso Nacional hace muchos años, y no es un logro del actual Gobierno», señaló.

Finalmente, aseguró que la Fundación Chile Sustentable tomará parte en las acciones legales ante tribunales ambientales por la aprobación de Los Bronces Integrado.

Sigue leyendo: