Directora de El Ciudadano responde a miembro del CDE por incendios del Metro: «Que no existan registros de las cámaras, no es conspiración. Es un hecho»

El pasado domingo, y en la sección Tribuna de El Mercurio, el miembro del Consejo de Defensa del Estado y profesor de Derecho UC, Sebastián Soto Velasco, publicó el artículo «Los Libros del estallido: una cartografía crítica», en donde analizaba y entregaba su perspectiva respecto a los diversos textos e investigaciones que han surgido post 18 de octubre, mencionando los libros de Gonzalo Blumel, Claudio Crespo e Iván Poduje.

Incluso, en su comentario mencionó la crónica periodística, ejemplificándola a través de La Revuelta de Laura Landaeta y Víctor Herrero, y la Revolución de Chile de Soledad Ortiz y Ana Durruty. Sin embargo, su análisis cambió al referirse a otros libros.

«Se inscriben también en esta línea la investigación de Barraza y Gutiérrez, quienes con imaginación, postulan una teoría conspirativa para explicar los eventos del 18 de octubre (¿Quién quemó el Metro). Y a su modo, el libro de Carlos Tromben (Las tramas ocultas del 18-O)», se lee en parte de la reseña, en la que también criticó el libro Antes de que fuera octubre de Oscar Contardo.

Respecto a esto, a través de su perfil de X, Contardo respondió al artículo de Soto afirmando que describió su libro «con aseveraciones que yo jamás he escrito ni que tampoco de pueden desprender del texto. Me parece que desprestigiar así el trabajo ajeno es deshonesto».

Por su parte, la directora de El Ciudadano y periodista de investigación, Josefa Barraza, también se refirió a la nota publicada por El Mercurio, comentando que con el forense Carlos Gutiérrez realizaron este libro basándose en un trabajo investigativo que demoró dos años, y el que además provocó que se creará la Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados.

-Incluso, el informe de la Comisión confirmó que todos los sistemas de inteligencia policial fallaron la noche del 18 de octubre de 2019. Es más, para escribir este libro tuvimos acceso a las carpetas investigativas de los incendios del Metro, revisamos declaraciones, análisis, conversamos con expertos, con Fiscalía, hubo un gran trabajo, por lo que si Soto Velasco asegura que es imaginación, debe ser responsable en sus dichos, ya que, está deslegitimando el trabajo del Ministerio Público-, dijo Barraza.

La autora también aseguró que con Gutiérrez pudieron confirmar que los incendios en las estaciones ocurrieron con minutos de diferencia, no existe un registro de comunicación vía CENCO en el perímetro de la línea 4, los siniestros iniciaron en lugares de difícil acceso, y que cerraron los casos sin responsables ni los registros de las cámaras de seguridad, las que esa noche eran monitoreadas por un teniente del OS9 de Carabineros.

-Que los casos se hayan cerrados sin culpables, que el incendio de la Torre Enel haya sido investigado por un exoficial de Carabineros, que Piñera decidió el Estado de Excepción tras los incendios del Metro, que el exfiscal Manuel Guerra, era el jefe de Fiscalía Oriente cuando se investigaron los incendios de la línea 4 y 5, y que no existan registros de las cámaras, no es conspiración. Es un hecho-, precisó la periodista.

Además, Barraza aseguró que no le sorprende que Sebastián Soto Velasco haya realizado una crítica de este tipo, puesto que, fue nombrado consejero del CDE -en julio de 2019- por Sebastián Piñera, y que además ha sido patrocinado por Evópoli. No obstante, la investigadora insistió en que Soto debe ser más responsable con sus comentarios, ya que, al ser el miembro de un organismo público, no debería desmentir investigaciones de Fiscalía.