Dirigentas de Comités de Vivienda protestaron ante el Concejo Municipal de Macul exigiendo soluciones habitacionales

El Concejo Municipal de Macul fue escenario este martes de una protesta pacífica por parte de dirigentas de la Unión Comunal de Comités de Vivienda y de la Articulación de Comités de Vivienda, ambas organizaciones de la comuna, quienes expresaron su profunda preocupación y decepción ante la que calificaron como «sostenida falta de interés y respuestas concretas» del municipio a sus solicitudes y propuestas presentadas en una mesa de trabajo donde participan.

Las dirigentas explicaron que con esta acción buscan visibilizar la urgencia habitacional que vive Macul y en específico, la situación de 160 familias que esperan una solución en una comuna que, aseguraron, lleva más de 30 años sin construir viviendas sociales.

En ese sentido, los Comités manifestaron su malestar «por la decisión del alcalde de traspasar el tema a personas sin poder de decisión, lo que resultó en una mera pérdida de tiempo y evidencia una falta de compromiso y voluntad política».

Ante este «estancamiento» del proceso, los dirigentes hicieron una serie de demandas concretas que, dijeron, «deben ser abordadas» por la Municipalidad: «Cambio en el diseño de la DMAOS (Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Sustentabilidad), adaptando el diseño al financiamiento que puede ofrecer el programa ‘Desarrollo País’ para viabilizar el proyecto».

A esto se suman transparencia de los terrenos municipales, donde solicitan información total sobre los terrenos municipales que se puedan considerar para la construcción de viviendas sociales; asignación de presupuesto municipal, con un presupuesto específico y serio para abordar los temas de vivienda social en la comuna; e implementación efectiva del Departamento de Vivienda, dotado de personal técnico y profesional especializado, revirtiendo su desmantelamiento.

Finalmente, destacaron como necesaria la activación «inmediata y el funcionamiento regular de la Comisión de Vivienda del Concejo Municipal».

Desde la Articulación de Comités de Vivienda de Macul señalaron que la manifestación sirvió para generar una primera acción coordinada entre vecinos/as de Organizaciones Sociales de Vivienda, Derechos humanos y otras, destacando además que no se habían generado expresiones de descontento de parte de los/as vecinos/as, a pesar de las necesidades existentes en la comuna.

Asimismo, consideran que la preparación y articulación de los comités fue contundente, manifestada en la entrega de una carta formal de peticiones concretas, de las cuales esperan una pronta respuesta.

