Dirigentas de oposición convocan a banderazo para este 18 de octubre y exigen que se respete el derecho a manifestarse

Las representantes de la Articulación de Mujeres de Oposición llegaron el viernes hasta la Intendencia Metropolitana para notificar la realización de un banderazo este domingo a las 10 de la mañana a las afueras de la Biblioteca Nacional de Chile para conmemorar el aniversario del 18 de octubre.

En la instancia, las dirigentas hicieron un llamado a las autoridades para que garanticen los derechos constitucionales sobre libre reunión, libre expresión y derecho a la vida.

La diputada y presidenta de RD, Catalina Pérez, señaló que «tenemos la convicción de que el 18 de octubre marca un antes y un después en la vida política de nuestro país, y con esa convicción hacemos un llamado a que nada siga igual. Ha sido el pueblo de Chile movilizado el que ha abierto la esperanza de tener un cambio constitucional, y en ese sentido hacemos una invitación a todas las mujeres de nuestro país a sumarse a un gran banderazo nacional, tanto en santiago como en otras regiones».

Desde el Frente Feminista de Convergencia Social, Antonia Orellana, detalló que «estamos llamando a que este banderazo lo hagan en todos los territorios donde sea posible hacerlo. Entendemos que hay regiones donde la pandemia está siendo más aguda, pero no nos pueden decir que no nos podemos manifestar acá en Santiago, cuando día a día miles se aglomeran en el metro para ir a trabajar. Estamos convocando con todas las medidas de seguridad, pero sobre todo con la voluntad de demostrar que el derecho a la libre manifestación en democracia no puede ser controlado por un Intendente, que además es un agresor de mujeres».

La vicepresidenta de Mujeres del PS, Karina Delfino, comentó que “como mujeres de oposición venimos trabajando unidas hace ya más de un año. Hicimos nuestras primeras acciones en contra de la ministra Plá por ser una cómplice pasiva de las violaciones a los DDHH durante el estallido. Hoy le avisamos con esta carta al intendente Guevera que vamos a estar el domingo, de manera pacífica, mostrando nuestra fuerza y nuestra articulación ante este momento histórico que estamos viviendo».

La secretaria general de Comunes, Camila Ríos, indicó que «no olvidamos lo que ocurrió el pasado 18 de octubre. No olvidamos lo que salió a decir la ciudadanía a todas las autoridades, a todos los representantes, y por eso convocamos a movilizarse este domingo, porque sabemos que cualquier cambio o transformación tiene que ser con todos y todas».

Desde la DC, la ex ministra Laura Albornoz, sostuvo que «hemos planteado a la Intendencia la necesidad de reafirmar el derecho a la manifestación ciudadana, a la libre expresión en los espacios y pedimos que la Intendencia se comprometa con asegurar la defensa y el respeto irrestricto de los DD.HH. de las y los que nos manifestamos»

La concejala por Ñuñoa del PPD, Patricia Hidalgo, señaló que «queremos que el intendente, el alto mando de Carabineros y las autoridades civiles se comprometan con la manifestación pública. Necesitamos que se resguarden nuestros derechos constitucionales como el derecho a reunión, el derecho a libre expresión y por cierto, todos los derechos humanos»

La encargada de género del PC, Katiuska Rojas, apuntó a que si “no fuera por el 18 de octubre, no tendríamos hoy un 25 de octubre. Y en eso también destacar el rol que ha jugado el movimiento feminista para garantizar una constitución paritaria, única en el mundo (…) Hacemos un llamado a abrir las alameda, y hacerlo con precaución, garantizando también las condiciones sanitarias. Tenemos que tener toda la protección necesaria para evitar un rebrote del virus, y que no sea una excusa del gobierno para que luego no podamos votar».

En tanto, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Orellana, exigió a las autoridades “que garanticen el derecho a manifestación digna y segura, porque eso no es responsabilidad de las y los manifestantes. Hacemos un llamado a las organizaciones a que se sumen a esta convocatoria. Queremos ser muchas, por eso ya hemos confirmado a Corporación Humanas, a la Red de Periodistas Feministas (…) sigamos peleando por una vida libre de violencia y una democracia paritaria».

Fuente: Nota de prensa.

Sigue leyendo: