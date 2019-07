Dirigentes del Colegio de Profesores y el fin del paro: «El gobierno debe respetar los acuerdos comprometidos»

Este martes el Colegio de Profesores puso término oficialmente a la paralización que se inició el pasado 3 de junio y que se extendió por cerca de 50 días. El presidente del gremio, Mario Aguilar, y Darío Vásquez, secretario general, dieron a conocer los resultados de la votación de este lunes, en la que participaron 20.379 docentes (en la anterior consulta participaron 36 mil).

Según informaron los dirigentes, 13.686 docentes optaron por bajar el paro (67% de los votos), mientras que 6.580 manifestaron su voluntad de continuar con la movilización. Se registraron 110 votos en blanco y 106 nulos.

Los profesores debían decidir si, “Deponer el Paro y mandatar al Directorio Nacional, a elaborar un Plan de Acción y Movilización, que permita logros satisfactorios a nuestro Petitorio”, o “Seguir en Paro y de no estarlo, me comprometo a sumarme a él. Esto implica no asistir a mi lugar de trabajo y participar en todas las actividades del Paro Indefinido”.

Al respecto, Mario Aguilar señaló que “ha sido un movimiento extraordinario, un movimiento que cuando partió nadie daba un peso por nosotros, nadie creía que este movimiento podía alcanzar la envergadura que tuvo (…) Un movimiento que obligó a un Gobierno soberbio y arrogante a mejorar su tono (…) un gobierno que no quería dialogar, que recién en la cuarta semana se sentó a conversar con nosotros, y ahí está la explicación principal de porque este paro se ha extendido lo que se ha extendido”.

En esa línea, el dirigente gremial recalcó que el Ejecutivo debe respetar los acuerdos comprometidos: «Tenemos una carta firmada por la ministra de Educación en representación del Gobierno, creemos que eso tiene que ser suficiente como compromiso por parte de la autoridad. La respuesta que nos dieron no ha generado conformidad en el profesorado, pero aquellos puntos que ellos ofrecieron nosotros los damos por hechos porque hay una firma y hay un compromiso de la autoridad al respecto», concluyó el representante del Magisterio.