Disminución de parlamentarios: Advierten intención de Piñera y la Derecha de volver al sistema binominal

Luego que el Presidente Sebastián Piñera anunciara en su Cuenta Pública que enviará al Congreso un proyecto para reducir el número de parlamentarios a 120 diputados y 40 senadores, la legisladora Karol Cariola (PC) expresó su «preocupación» pues advierte una intención «de volver al sistema binominal».

Entrevistada por Radio Cooperativa, Cariola dijo no condenar «per se» la propuesta, pero manifestó «querer entender mucho más cuál es su sentido, porque si lo que busca es sacar aplausos de la galería sólo para condenar al Parlamento como institución, la verdad es que así, a priori, no me parece».

«Lo que es importante en esto es discutir qué es lo que hay de fondo, porque si lo que hay de fondo es mejorar la institucionalidad para poder facilitar la tramitación de los proyectos de ley, ahí nuestra propuesta es establecer un sistema unicameral y juntar los Parlamentos, pero el Presidente dejó claro que esa no es su propuesta», detalló la diputada.

En esa línea, Cariola insistió en que si es por reducir los costos de funcionamiento del Parlamento, «nuestra propuesta es reducir la dieta parlamentaria y no reducir el número de parlamentarios. A mí me queda la impresión de que detrás de esto hay una intención de volver al sistema que dejó la dictadura y eso sería preocupante, entonces yo quiero ver qué es lo que hay de fondo».

Desde el Frente Amplio también hubo críticas a la idea de Piñera. El diputado Giorgio Jackson (RD) dijo al respecto que «hemos hecho propuestas en torno a un Congreso que sea unicameral y eso reduciría, por un lado, el número de parlamentarios y agilizaría los procesos, pero tengo entendido que eso no es lo que tiene en vista el Gobierno».

«La pregunta es cuáles son los objetivos de disminuir el número de parlamentarios: si es para agilizar y disminuir, claro que estamos de acuerdo y podemos incluso proponer una modificación para tener un Congreso unicameral, si es para reducir la proporcionalidad, es decir, para disminuir que diversas voces se puedan ver representadas en un espacio en el Congreso, yo creo que es más difícil instalarlo», puntualizó Jackson a la misma Radio Cooperativa.