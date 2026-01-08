“Disminuye la pobreza en todas sus dimensiones”: Boric valora resultados de la Casen

El Presidente Gabriel Boric destacó los positivos resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024 y aseguró que confirman una reducción significativa de la pobreza en el país «en todas sus dimensiones».

«Hoy le tenemos una buena noticia a Chile. Durante las próximas horas, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, presentará públicamente los resultados de la encuesta Casen 2024, que da cuenta de la disminución de la pobreza en nuestro país en todas sus dimensiones», afirmó Boric este jueves desde la Región de Valparaíso.

La encuesta, cuya presentación fue postergada para integrar las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza, se enmarca en una nueva metodología que, según el Jefe de Estado, es más exigente y «fue trabajada durante mucho tiempo por un panel de expertos independiente y que eleva los estándares con los que el Estado mide la realidad social del país».

Explicó que esta actualización incluye nuevos parámetros como la conectividad y los cuidados, además de una revisión de la canasta básica.

Boric vinculó directamente los resultados favorables a la gestión de su administración, haciendo un balance del periodo completo.

«En nuestro gobierno nos tocó la Encuesta Casen de 2022 y hoy día la 2024, y podemos decir con orgullo que durante nuestro periodo de gobierno la pobreza ha disminuido en Chile», sostuvo.

«Gobernar con responsabilidad es medir bien, actuar con seriedad y hacerse cargo de los problemas con datos, con trabajo, con compromiso, con las autoridades en terreno permanentemente. Ese es el camino que estamos siguiendo», subrayó.

El jeje de Estado atribuyó este progreso a las medidas y políticas públicas orientadas a proteger a las familias.

«Estos logros son fruto de gestión y de decisiones que pusieron a las personas en el centro, de políticas públicas que protegieron a las familias en momentos económicos difíciles y que hoy permiten volver a avanzar. También son producto de la labor de largo plazo del Estado y muestran la importancia de lo público para mejorar la vida de las personas», señaló.

Llamado a la continuidad

Posteriormente, a través de su cuenta en la red social X, el presidente Boric contrastó las cifras del estudio con el discurso de la oposición.

«Mientras la derecha insiste en que Chile se cae a pedazos y habla de gobierno de emergencia, hoy la Casen nos informa que en nuestros cuatro años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron, en Chile retrocede significativamente la pobreza», escribió.

Pese al tono de logro, Boric hizo un llamado a no caer en la autocomplacencia. «No podemos nunca olvidarnos que en Chile sigue habiendo muchas familias a las que les cuesta llegar a fin de mes, familias de clase media que viven con incertidumbre e inseguridad, y familias que viven bajo la línea de la pobreza», advirtió.

Finalmente, el Mandatario elevó la reducción de la pobreza a una política de Estado transversal, haciendo un guiño a la próxima administración de José Antonio Kast. «Es una política de Estado que debe mantenerse independiente de los gobiernos de turno», enfatizó.

600 mil personas salieron de la pobreza desde 2022

Las declaraciones del presidente Boric se produjeron a la par que el Ministerio de Desarrollo Social diera a conocer los resultados oficiales de la Encuesta Casen 2024, los cuales, muestran una disminución en la pobreza por ingresos, la pobreza multidimensional y la pobreza severa.

Según el estudio realizado bajo la nueva metodología, cerca de 600 mil personas salieron de la pobreza desde 2022 en el país.

Bajo esta óptica, para llevar a cabo la medición de la pobreza por ingresos, se eliminó el uso del alquiler imputado dentro del cálculo de los ingresos de los hogares y se establecieron líneas de pobreza diferenciadas para hogares arrendatarios y no arrendatarios.

Junto con estos cambios, se incorporó una canasta de alimentos saludable, que reduce en un 50% la presencia de productos ultraprocesados.

Al desglosar los datos, la pobreza por ingresos se ubicó en 17,3% en 2024, lo que supone un total de 3.478.364 personas y evidencia una disminución de 3,2 puntos porcentuales.

Cabe resaltar que bajos los criterios de la metodología anterior también se observa una tendencia a la baja, al comparar los resultados con el 22,5% registrado en 2017, el 28,3% de 2020 y el 20,5% de 2022.

En lo que respecta a la pobreza extrema, también medida bajo el nuevo estándar, este indicador se unicó en 6,9% durante 2024, lo que supone una reducción desde 9,2% en 2017, 14,3% en 2020, hasta 5,8% en 2022.

La pobreza multidimensional también experimentó una baja, alcanzando en 2024 al 17,7% de la población, en comparación con el 20% de 2022, consignó Bio Bío Chile.

En cuanto a la pobreza severa —que abarca a aquellos hogares que enfrentan simultáneamente pobreza por ingresos y pobreza multidimensional—, ⁣el indicador disminuyó de 7,8% en 2022 a 6,1% en 2024.

En materia de desigualdad de ingresos, el índice que considera los ingresos monetarios —ingresos autónomos más transferencias monetarias del Estado— se ubicó en 4,46, lo que evidencia una reducción en la desigualdad en comparación con 2017.