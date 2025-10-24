PREMIADO DOCUMENTAL CHILENO SE EXHIBIIRA GRATIS EN CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Después de recibir destacados reconocimientos en festivales de cine documental en Japón, Italia, Londres, Nueva York, Hawai y Brasil, esta producción chilena filmada en el desierto de Australia, será parte de las “funciones especiales” y gratuitas del mes de Octubre, realizadas por la Cineteca Nacional

Autor: Camila Silva Cortés
Después de recibir destacados reconocimientos en festivales de cine documental en Japón, Italia, Londres, Nueva York, Hawai y Brasil, esta producción chilena filmada en el desierto de Australia, será parte de las “funciones especiales” y gratuitas del mes de Octubre, realizadas por la Cineteca Nacional.

La documentalista chilena, Francisca Silva Bravo y la codirectora francesa, Carole Risler, marcharon un mes por el desierto australiano junto a comunidades del Pueblo Aborigen, para registrar la sabiduría indígena y la biodiversidad única de territorios amenazados por la industria nuclear, debido a la extracción de uranio, mineral con que hacen las bombas atómicas. 

“La amenaza nuclear y el incremento de la industria armamentista es una realidad que atraviesa a la humanidad toda. Recursos que podrían ir a hospitales y escuelas, están siendo utilizados en armas, eligiendo la cultura de la guerra antes que la cultura de la paz. Este documental pretende colaborar en el reconocimiento de la sabiduría ancestral, que comprende que es urgente frenar la extracción de uranio y el avance de la industria armamentista ”, explicó la directora, Francisca Silva Bravo.

El documental que ha sido seleccionado en más de 10 festivales internacionales, ha obtenido varios premios, entre ellos “Mejor Película Internacional”, en el Festival de Cine de Mujeres de Tokio, 2025.

“Además de la excelente recepción que hemos tenido en festivales, el documental se ha reproducido más de 22 mil veces en la plataforma australiana  SBS, lo que significa un tremendo logro para nosotras como realizadoras, puesto que ya hemos conseguido que las voces de las y los guardianes de esos territorios sagrados, hayan derribado las barreras del desierto para llegar a muchos puntos del planeta”, comentó la directora.
 El documental “Walkatjurra, nuestras acciones no se detendrán jamás”, podrá verse de manera gratuita, este sábado 25 de octubre, a las 19 hrs,en la Cineteca Nacional, del Centro Cultural La Moneda. Puedes inscribirte y reservar tu entrada en el haciendo click aquí.

