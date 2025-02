Documentalista Susana Díaz: “Ha habido una mala administración en cultura, por lo que la decepción es entendible”

Por Carlos Aliaga

Desde su posición como veterana de la difusión de la contracultura local, la carrera de la documentalista Susana Díaz se ha caracterizado por ofrecer ventanas que permiten apreciar desde el legado de artistas y escenas del siglo pasado (“Supersordo: Historia y Geografía de un Ruido”, “Hardcore; La revolución Inconclusa”) hasta la vigencia de la creación femenina en la música actual (“Ellas No”, “Sonidos en Mí, mujeres en la música”).

Dentro de su propuesta destaca “Bestiario del Ruido”, la serie que desde 2022 presenta cápsulas de artistas del circuito independiente. Su segunda temporada, disponible en la señal de cable ARTV, repasa 10 nuevas propuestas enfocadas en la disonancia y los paisajes sonoros, explica su creadora. “La principal diferencia entre la propuesta inicial y la actual es que ahora tenemos más bandas experimentales. Es una curatoría más jugada con gente como Montaña Extendida o Charlotte Vázquez con Orquesta Pandroginia”.

“Dentro de la selección está la intérprete de teremín Agnes Paz, quepasó de vivir en la Unión Soviética a radicarse al sur de Chile. Hay proyectos experimentales como Tobías Alcayota, que combina rock con sonidos andinos, el hardcore punk de Bbs Paranoicos y artistas del sello Fisura como Columpios al Suelo y Dolorio & los Tunantes. En el lado del pop encontrarán cosas inusuales como Sofía Oportot y Nader Cabezas. Finalmente está el dúo Diavol Strain, que combina rock gótico con letras contestatarias y ha tenidouna proyección internacional con presentaciones en la radio KEXP de Seattle”, describe.

En conversación con Lejos De La Multitud, una plataforma dedicada al rescate de artefactos contraculturales, la directora dice que pese a lo ecléctico de los sonidos presentes hay elementos comunes entre los artistas de este ciclo. “Creo que el espíritu de la serie es bien disidente porque no busca los artistas más famosos y eso le da un sello. Aunque algunos pasaron por momentos de mayor exposición, en general son gente que siguió experimentando por otros lugares y llegó a un lugar distinto. A diferencia de otros proyectos, acá todos los músicos han aperrado respecto a compartir material, tuvieron una excelente disposición y eso genera un circuito de personas que integran un proceso colaborativo”.

Desde su experiencia como docente en la Escuela de Cine de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Díaz opina que la televisión encierra posibilidades creativas que no siempre resultan evidentes. “Estoy a cargo del ramo Laboratorio de TV, donde hacemos experimentación tanto en contenidos como en visualidades. A través de la vía televisiva se pueden hacer cosas innovadoras, como lo que hizo David Lynch con “Twin Peaks” o la serie de Jean-Luc Godard sobre la historia del cine (“Histoire[s] du cinéma” de 1988)”.

Una deuda cultural

Susana ya trabaja en los registros de una tercera temporada que contará con “bestias sonoras” como Besos con Lengua, Klota, Relámpagos, Upa!+, Cleopatras. Animales Exóticos Desamparados, Alondra Noctvrna, Faul, Hammuravi y Mc Millaray. En retrospectiva, la directora siente que el país que produjo la génesis del show cambió luego de que el primer proceso constitucional no produjo una carta magna que respondiera a las demandas que llevaron a la ciudadanía a las calles en 2019.

“La primera temporada refleja un momento de efervescencia porque era algo nuevo y coincidió con la posibilidad de que las cosas se iban a abrir más, algo que muchos artistas mencionaban. Algo que se dio entre esa y esta temporada es que mucha gente que no estaba ni ahí con la política se esperanzó con la idea de un recambio y apoyó a Boric porque era la opción de que llegara alguien más joven, pero el resultado no fue lo que se prometió. Ha habido una mala administración en cultura, por lo que la decepción es entendible y quizá esas personas que se entusiasmaron no vuelvan a hacerlo de nuevo”, opina.

Ante el escenario que abrió el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y un panorama doméstico donde los candidatos con más posibilidad de llegar a La Moneda dicen identificarse con elementos del programa del mandatario estadounidense, han surgido voces que afirman que el avance de la derecha global viene en respuesta a las imposturas y falencias del progresismo y de la “cultura de la cancelación”. Como creadora dedicada al análisis de escenas ligadas al underground, Díaz cree que esta narrativa simplifica hasta distorsionar algunos elementos centrales.

“Las escenas subterráneas no están dentro de lo que se describe como progresismo, han existido sometidas a la discriminación desde que se formaron y no son parte del mainstream. A veces el progresismo se abandera de cosas que no entiende y las vuelve institucionales, por ejemplo, hay una disidencia que está de moda cuando eso permite acceder a fondos, pero la disidencia de la que hablan los artistas en la serie tiene que ver con un deseo personal de generar un mundo aparte, lo que se diferencia de los progres que acumulan poder en términos de votos y cuotas de poder en el Parlamento, Acá no hay mucho de eso”.

“Creo que los artistas que forman parte de este proyecto son voces marginadas y el proyecto no apunta tanto a la masa, sino a que llegue gente a la que le pueda interesar un circuito más alternativo. Siempre es bueno que lo vean mil personas y que aumenten los likes e interesados, pero eso se va a ir dando no por pagar por seguidores o hacer una publicidad artificial, sino porque la gente llegue de a poco y se vaya quedando”, concluye.

La segunda temporada de Bestiario del Ruido está disponible en las pantallas de ARTV durante febrero.