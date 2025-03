Don Carter se confiesa: «Es un agrado que me relacionen con el chiste sin censura»

Es el miércoles 12 de marzo, y a minutos de salir al escenario en el bar Gran Refugio de Plaza Egaña, Juan Alcayaga o más conocido como «Don Carter», acepta conversar con El Ciudadano sobre sus 50 años de carrera, su pícaro sentido del humor, y el boom que ha generado su personaje en las redes sociales. Recordemos que en la reciente presentación de Edo Caroe en el Festival de Viña del Mar, el comediante mencionó a Don Carter como su inspiración en ciertos chistes «sin censura».

¿Qué sintió cuando Edo Caroe habló de usted en el escenario de Viña?

-Lo de Edo fue genial, la verdad que fue muy simpático que me haya mencionado. Casi en todos sus shows me ha mencionado. La verdad es que con él también somos bien amigos, me invitó a sus cuatro shows que hizo en el Movistar Arena e hicimos rutinas juntos. Fue muy bonito porque estaba repleto, y ovacionaron. Uno se siente muy bien porque el chiste, aparte de que nos queremos mucho con el Edo, el chiste te ayuda también a refrescar la memoria de la gente y eso es bien rico para uno. Es rico que valoren la vejez de uno.

Ya son 50 años de carrera, ¿Cómo han sido?

-50 años haciendo comedia y también en los últimos años haciendo el chiste sin censura. Para eso vamos a celebrar con un show en en el Teatro Caupolicán donde hay varias sorpresas y lo vamos a pasar muy bien. Lo enfrento con mucho optimismo, aunque siempre se tiene que tener un poquito nervios, pero estoy muy contento porque voy a estar bien acompañado. La idea es que lo pasemos muy bien. Esto va a ser en el Caupolicán el 25 de octubre y las entradas están en PuntoTicket. Ya se están vendiendo por si acaso. Pero no se van a arrepentir, lo van a pasar muy bien, con muy buenos chistes sin censura.

En los últimos años se ha hecho muy popular en las redes sociales por el meme «y el pico(sic)?», ¿Qué le parece esto?

-Mira, esta cosa de las redes sociales es muy nuevo para mí. Es medio complicado porque yo no me manejo muy bien en esto. Entonces, la mayoría de mis chistes al ser muy descarnados, muchas veces en alguno de ellos nombro el pico y la gente me ha relacionado con eso, y también con el «sin censura». Han sacado memes del pico y todo, pero así somos los chilenos, somos ingeniosos y a los 10 minutos que ocurre algo, sacan al tiro un meme, una buena talla. Agradezco mucho a la gente que manda eso. Es un agrado ser protagonista de todo este movimiento. Es un agrado que me relacionen con el chiste sin censura.

Todos lo conocen como «Don Carter», pero ¿Quién es Juan Alcayaga?

-Juan Alcayaga, es la antítesis. Todo lo contrario, absolutamente lo contrario a Don Carter. Es lo más fome que hay, es trabajólico si no está trabajando, está en su casa. Cuando estoy en confianza con un amigo evidentemente leseo, pero me encantaría ser como Don Carter. Cuando hago el personaje me desato, porque como me gustaría ser como él, mientras estoy en el show, me desato también. Así que es mi mejor amigo. Le debo mucho a Don Carter, y Juan Alcayaga tiene harta paciencia con él también, porque se tiene que poner el vestuario de Don Carter que muchas veces no le calza a Juan Alcayaga, pero le echa para adelante no más.

¿Le gustaría ir al Festival de Viña?

-Jamás iré a Viña por el tipo de humor que hago, mucha gente amiga me dice, «No, a ti no te funarían». Otros me dicen, «No, porque tu chiste, la verdad que son pasados a la punta, pero no te suenan picantes, no suenan groseros». La verdad es que yo tengo bien claro que lo mío es de nicho y el Festival de Viña es un festival donde va mucha gente, también jóvenes, niños, más adultos también y uno tiene claro que nunca va a gustar al 100%. Siempre van a haber detractores y yo creo que apenas me anunciarían empezarían a pifearme. No me arriesgaría tampoco a pasar por ese bochorno, porque no lo necesito y yo tengo mis nichos. Tengo muchos shows durante el año en todos lados y uno sabe donde calza y no calza. No me gustaría que ningún papá dijera, «Mire, este tipo echando garabatos y yo vengo con mis niños».