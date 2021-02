Dra Izkia Siches desmiente al ministro Paris: “Los niños, niñas y adolescentes sí se pueden infectar de COVID-19 y pueden transmitirlo”

La doctora y presidenta del colegio médico Izkia Siches, explicó que los menores de edad si son capaces de diseminar el SARS-CoV-2.

La profesional de la salud, a un día de los comentarios del ministro de Salud Enrique Paris sobre el bajo contagio del virus en niños, expuso en su cuenta de Twitter que era necesario clarificar que “los niños, niñas y adolescentes sí se pueden infectar de COVID-19 (50.000 casos <18 años en Chile) y pueden transmitirlo”.

Clarificar que los niños, niñas y adolescentes si se pueden infectar de Covid19 (50.000 casos <18 años en Chile) y pueden transmitirlo. Algunos estudios sugiere que esto podría ser un 40-50% menor que en los adultos y principalmente en los adolescentes. — Izkia Siches Pastén (@izkia) February 16, 2021

Sin embargo, la doctora explicó que “algunos estudios sugieren que esto podría ser un 40-50% menor que en los adultos y principalmente en los adolescentes”, pero que esto no significaría exactamente que los niños y adolescentes contagien menos.

Siches indicó que sus declaraciones están basadas en los resultados de una investigación realizada por Russell M. Viner, Oliver T. Mytton, y Chris Bonell, pediatras expertos en infectología.

La investigación denominada Susceptibility to SARS-CoV-2 Infection Among Children and Adolescents Compared With Adults (Susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2 en niños y adolescentes en comparación con adultos) plantea que: “Los niños y adolescentes menores de 20 años tenían un 44% menos de probabilidades de infección secundaria con el SARS-CoV-2 en comparación con los adultos de 20 años o más; los datos fueron insuficientes para concluir si la transmisión del SARS-CoV-2 por niños es menor que por adultos”.

Lo anterior probaría que la declaración del ministro Enrique Paris, en las que aseguró que “los niños transmiten muy poco el coronavirus, por lo que no hay temor respecto a eso, pero sí transmiten mucho la influenza”, son imprecisas y que las criticas del Colegio de Profesores y ahora, de la representante del Colegio Médico, sobre el retorno a clases presenciales en marzo, tendrían sustento.