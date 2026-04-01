Con un chuzo: Dueño de librería en Ancud denunció violento ataque de Godofredo Rodríguez, fundador de la escuela nazi «Augusto Pinochet»

Godofredo Rodríguez Pacheco (en la foto), quien hiciera noticia en 2014 en la ciudad Ancud por fundar una escuela nazi de «arte» a la que llamó «Augusto Pinochet», ha vuelto a hacer noticia en la misma localidad, esta vez al ser denunciado por una violenta agresión.

El afectado fue el escritor, dramaturgo, gestor cultural y librero chilote, Ricardo Tamayo Ruiz, dueño de la librería «El Gran Pez» de Ancud, quien acusó que Rodríguez atacó su negocio rompiéndole todos los vidrios, para luego intentar pegarle con un chuzo en el pecho y la cabeza.

«Yo no tengo ningún problema con él», declaró Tamayo a Canal del Sur TV, señalando que solo lo conocía «porque fue noticia de connotación nacional una vez que él tenía una escuela nazi».

El escritor indicó que la agresión fue «a las nueve de la mañana, había mucha gente circulando, lo vio mucha gente, muchas vecinas. Hay fotografías de él, andaba con un chaleco reflectante. Pero yo no lo entiendo, la única relación que había tenido con él fue en la biblioteca hace un mes, donde él llegó a amenazarme de muerte», contó.

Tamayo indicó que ya hizo la denuncia en Carabineros, «pero no sé qué va a pasar con esta situación. Yo lo único que quiero es vivir tranquilo, no tengo ningún problema con esa persona, no sé si esa persona tiene problemas conmigo y no sé por qué razón, pero lo que hizo es un acto de vandalismo y además un intento de homicidio porque me trató de golpear en la cabeza con un chuzo».

Los graves hechos motivaron la inmediata reacción de la Sociedad de Escritores de Chile, quienes a través de una carta de denuncia, repudiaron el ataque y llamaron «a la comunidad de escritores y gente de las artes y la cultura a permanecer alertas y denunciar este tipo de agresiones, dejando en pública evidencia a los hechores y reportándolos a la justicia».

El hecho fue denunciado por la comunidad y los antecedentes ya están en manos de la PDI. pic.twitter.com/lE4o4dQXF2 — Bot Checker 🤖 (@BotCheckerCL) March 31, 2026

Se «coló en asambleas ciudadanas en 2019

En noviembre de 2019, El Ciudadano publicó una nota en la que se informaba que este mismo sujeto había intentando «colarse» en algunos encuentros vecinales desarrollados en el marco del estallido social, en las ciudades de Santiago y Concepción.

En estas instancias, señala el reporte de nuestro medio, Godofredo Rodríguez «generó problemas por su actuar prepotente y agresivo con el resto de los vecinos, con quienes permanentemente se enfrascó en discusiones en las que llegó a descalificar e insultar a sus interlocutores».

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