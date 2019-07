Duras críticas al PS por votación a favor de la reforma de pensiones de Piñera

El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, aseguró que como bancada PC – Independientes van a mantenerse firmes en su postura contra la reforma al sistema de pensiones del gobierno, tal como se ha hecho tanto desde el Frente Amplio como del bloque Unidad Para el Cambio.

Recordemos que el proyecto del gobierno que reforma el sistema de pensiones, fue aprobado en la Comisión de Trabajo -ahora pasa a Hacienda-, gracias a votos de la DC y el Partido Socialista, y la abstención del PPD.

En ese sentido, Teillier criticó que los socialistas votaran a favor de este proyecto de ley en la comisión de Trabajo, pese a haber anunciado su rechazo hasta último minuto. Esto, porque según aclaró Guillermo Teillier en declaraciones a radio Nuevo Mundo, la propuesta del gobierno no altera en absoluto el modelo de AFP, pues las empresas privadas serán quienes administren los fondos adicionales a cargo de este nuevo ente público.

El congresista añadió que los efectos del 4% de cotización adicional recién se verán en 8 años más, por lo que el único reajuste inmediato sigue siendo el aumento del pilar solidario, el cual no supera los 10 mil pesos. Por ello, el timonel del PC consideró preocupante que la DC y el PS respondieran favorablemente a las presiones del Ejecutivo para apurar su reforma, en respuesta a las exigencias del mundo empresarial.

Por su parte, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, señaló que «sin duda fue sorpresivo este giro que hace el Partido Socialista sobre sumarse al entendimiento de la Democracia Cristiana con la Derecha, la verdad era difícil de prever porque las señales que había dado el PS, como en su momento las dio la DC, era que no estaban de acuerdo con el Gobierno en estas materias».

«Es una situación que nos toma por sorpresa porque entendíamos que, al menos los diputados socialistas, iban a mantener la postura progresista que busca un cambio sustantivo en la reforma previsional para llegar en definitiva a ir hacia un sistema que otorgue pensiones dignas, hacia un sistema mixto, donde haya participación más fuerte y preponderante del Estado a través, por ejemplo, del Instituto de Previsión Social (ISP) y otros organismos, de manera que el giro a la derecha del Partido Socialista es sorpresivo», añadió Mulet.

A juicio de diputado, «esto va preconfigurando el cuadro político que se viene más adelante, donde hay un grupo de partidos que en estas materias se han mantenido bastante sólidos y unidos en torno a no llegar a entendimientos con el Gobierno que signifiquen mantener el mismo modelo económico, político y social. La propuesta legislativa del Gobierno respecto a la reforma previsional es más o menos lo mismo, es un sistema que no toca a las AFP por lo que obviamente no hay una mejora sustantiva en las pensiones».

Finalmente, la diputada y presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Gael Yeomans (Frente Amplio), afirmó que «lo preocupante es que ayer teníamos otras conclusiones a las que había llegado el PS. Las hizo públicas. Dijeron que con el contenido que tenía actualmente el proyecto iban a votar en contra y el contenido no cambió. Las indicaciones fueron tal cual las que votamos, las que estaban el día de ayer presentadas. Por lo tanto, es una contradicción que me parece sorprendente y decepcionante».