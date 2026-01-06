Comunidades de Wadalafken presentaron propuesta de compatibilización en Comité Técnico de la CRUBC Los Ríos

El 5 de enero de 2026 se desarrolló la exposición donde se presentó un documento de doce puntos, el cual plantea un análisis de las sobreposiciones y una propuesta de polígono que asegure el respeto y reconocimiento de los usos consuetudinarios. En el marco de la reactivación del proceso de reclamación por la reducción del ECMPO a un 3% en mayo de 2025.

El Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Wazalafken presentó la reclamación el 15 de julio ante la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Los Ríos, por la reducción de su solicitud en un 3%. La reclamación fue suspendida el 26 de agosto de 2025, a petición de la Municipalidad de Corral y el apoyo de la Federación de Armadores Pelágicos de Valdivia (FEDARPEL), quienes presentaron antecedentes que pusieron en duda el proceso.

El 26 de diciembre de 2025 se retomó formalmente el proceso de reclamación presentado por las comunidades lafkenche de la Asociación Wadalafken, posterior al pronunciamiento de la Contraloría Regional, que respaldó el derecho de las comunidades a protestar.

La Contraloría en su pronunciamiento del 13 de noviembre indicó literal al respecto: “cabe señalar que no se ajustó a derecho que la CRUBC haya sometido a votación (fallida) de sus miembros la decisión relativa a la admisibilidad del recurso de la especie, por cuanto se advierte que dicha entidad no tiene asignada dicha atribución o función en la ley N° 20.249, ni en el reglamento de ese cuerpo normativo, lo que deberá tener presente, en lo sucesivo, en sus actuaciones”.

Así, el 26 de diciembre se retoma el proceso para la discusión del recurso y la evaluación técnica de las falencias que las comunidades indican no se ajustan a derecho y carecen de fundamentación legal y administrativa. Por ello, indicaron que durante la suspensión del proceso realizaron diferentes gestiones para avanzar en acuerdos e iniciativas de compatibilización con otros usos sobre el borde costero, que resultaron en una propuesta.

La primera sesión del Comité Técnico de la CRUBC Los Ríos se realizó el lunes 5 de enero a las 15 horas en dependencias de la gobernación regional y contó con la presencia de diferentes servicios técnicos de nivel central y regional, representantes de la pesca artesanal y comunidades mapuche lafkenche. Los solicitantes del ECMPO expusieron un documento de doce puntos donde expresan las propuestas para compatibilizar usos y un ajuste del polígono original que representa el 66% de la solicitud inicial.

Sergio Quinan, coordinador de la Asociación Wadalafken, mencionó que “Hicimos una presentación de nuestros argumentos y los compromisos que trabajamos para resolver algunas dudas y aprensiones que tienen ciertos servicios para aprobar el ECMPO. Analizamos y abordamos todos esas opiniones y las tomamos para presentar una propuesta para no generar posibles conflictos. Esperamos que haya un buen resultado”.

El abogado de las comunidades, Felipe Guerra, señaló “las comunidades presentaron la propuesta de polígono para ajustar la solicitud del espacio costero para compatibilizarla con la inversión pública, la pesca artesanal, caletas y solicitudes de AMERB. Se ve una recepción positiva de los organismos que estuvieron presentes y esperamos avanzar en un diálogo. La voluntad de las comunidades está”.

Por su parte, Luis Cuvertino, gobernador regional, indicó sobre los derechos indígenas reconocidos por el Estado de Chile, “Nuestro rol como Comisión es precisamente armonizar los distintos intereses que confluyen en el borde costero, siempre bajo el principio de respeto a los derechos de los pueblos originarios, la legalidad vigente y el diálogo institucional como herramienta fundamental para avanzar”.

Las comunidades indicaron en un comunicado emitido el 2 de enero, que el ejercicio de los derechos indígenas son obligaciones del Estado de Chile a nivel internacional y establecidos en la legislación chilena, como es el caso de Ley Lafkenche. “Nuestra posición es clara: queremos proteger nuestro territorio marino y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de todas las comunidades y vecinos(as) que dependen del mar”. ​

Fechas importantes del proceso