Eduardo Artés sobre candidatura de Franco Parisi: «Que no sea chanta, que pague la pensión»

Durante el último capítulo de Las Monas, el podcast de actualidad y feminismo de El Ciudadano, estuvo como invitado el precandidato presidencial Eduardo Artés, quien fue crítico con el gobierno de Gabriel Boric, especialmente por no romper relaciones con Israel, y por no refundar Carabineros, que fue su promesa de campaña en el 2021.

Sin embargo, Artés también se refirió a las candidaturas de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

«A Kast le diría que es un chiste repetido, a quien nunca le dí la mano, porque muchas veces me la ofreció, pero jamás se la daría por algo muy simple, porque en política no todos somos lo mismo. No existe la clase política, lo que existe son los políticos reaccionarios, derechistas, sirvientes del imperialismo y los que estamos por una nueva democracia. No tenemos ningún punto en común, por lo tanto Kaiser, Kast y Matthei son mis enemigos, no mis adversarios. Kast es un chiste repetido y de nuevo le va a ir mal», dijo el precandidato.

Aunque, Eduardo Artés también tuvo palabras para Franco Parisi, afirmando que no sea chanta, pague la pensión, viviendo toda la vida en Estados Unidos, y viniendo en comisión de servicio de «los gringos».

Si quieres este capítulo completo, ingresa aquí: