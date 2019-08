Educación: Crónica de una electividad anunciada

Antes de leer esta opinión le pido lea esto https://nuevocurriculum.mineduc.cl/. De esta forma, podrá ud., con más datos, destrozar, apoyar o matizar lo que esta columna sostiene. Creo que es mejor que la lea de la fuente primaria sin sesgo y con la argumentación que la sostiene, es decir «mayor equidad, mayor electividad, mejor transición a la educación superior y formación de ciudadanos integrales».

Cada vez que algún gobierno o entidad de educación propone o decreta una modificación a algún componente de la educación chilena, se desata (y con razón) una serie de polémicas y debates sobre la pertinencia, objetivo, sentido y fundamento respecto de “lo nuevo” o “lo que se cambia”. Los profesores en Chile tenemos experiencia en que, lo que se presenta rimbombantemente a la opinión pública como reformas, muchas veces o en prácticamente todos los casos, son solo “maquillajes”, “modificaciones”, o, como mucho, mejoras; todas cosas lejanas a una “REFORMA” que transforma la forma y el fondo de algo.

La necesidad de mostrar comunicacionalmente audacia y preocupación política por la educación importa más que la educación misma, lo que nos ha hecho concluir permanentemente a los profesores que siempre hay ruido y pocas veces nueces. Si vamos al caso actual, recordemos:

– El espíritu de la electividad es espectacular, pero tal y como pasó con la reforma de FREI cuando la JEC prometía para el horario de la tarde solo academias y extraescolar para favorecer la formación integral de los estudiantes, la competencia, afanes de excelencia, mayor independencia del Ministerio, las inefables pruebas de medición terminaron por construir una de las primeras versiones ocultas de “Crónica de una electividad anunciada”. Los colegios privilegiaron mantener o aumentar matrícula u obtener recursos mediante el aumento de horas para las asignaturas que obviamente rinden los frutos ya mencionados, prestigio en la competencia, más recursos, bonos para todos y etc. Pero ese síntoma es la síntesis de lo que les presento ahora

– Las REFORMITAS en educación en Chile se caen al momento de entrar a la cancha, por CINCO COSAS:

a) Poca participación de los profes en la toma de decisiones; ni consideración mínima en lo que se pretende hacer. Los profesores no somos consultados para lo que hacemos: hacer clases en un aula. Podemos hacer mención al Consejo Nacional de la Educación, cuyos honorables participantes creemos tienen experiencia concreta permanente y actual, haciendo clases ahí, “donde las papas queman”.

b) Mala organización e incertidumbre permanente del cronograma respecto a cuándo y cómo se implementan estos cambios (para los profesores medidos en SIMCE por ejemplo y para los PSU ahora); la angustia era de no saber si las bases curriculares se aplicaban en el año o no, pues los contenidos y habilidades eran distintos, y fueron y serán medidos en las respectivas pruebas.

c) El triste condicionamiento de los liceos por la trivia matrícula – ranking – psu determinará que los electivos «se van, y los que se puedan dictar» serán (somos muy mal pensados) aquellos que tengan relación con la PSU

d) La forma de abordar comunicacionalmente temas tan trascendentes como estos. En el último año los profesores nos enteramos por trascendidos de lo que viene, más aún y aunque se argumenta respecto de las consultas que emanan desde el CNED, podemos al menos decir que (he participado en todas las consultas del MINEDUC y CNED) si a ud., en una consulta le preguntan: ¿Cree ud. que es importante la formación ciudadana? Obviamente uno responde que sí. Ahora, en ninguna parte se preguntó: ¿Debe reemplazarse Historia por formación ciudadana? Tal pareciera concluirse que aquí falta al menos una pregunta en apoyo a la decisión de reemplazar; pero se la omite.

e) Nula asignación de recursos y capacitación para implementar los cambios. Nos pasó con la reforma de Frei, (da para hacer otros mil artículos); mis amigos profes recordarán la “calidad” de esas capacitaciones dadas por Instituciones de Educación Superior que ni quiera tenían escuelas de pedagogía (ni otras condiciones mínimas que se esperarían para llevar a cabo tan trascendente tarea). Pero sí se destinaban recursos, casualmente (no queremos seguir siendo mal pensados), a ciertos partidos políticos ligados a quienes en ese momento dirigían el país, incluso con escándalos vergonzosos como la intoxicación de profesores por el almuerzo que se daba en la capacitación. Tema por cierto que nunca se investigó a fondo.

Pero bueno, volvamos a nuestra temática con una pregunta simple: ¿los profesores y los colegios están preparados para dictar todos los electivos que están en las propuestas en las áreas y que los y las estudiantes deben elegir? Por ejemplo Geometría 3D o Estética o Argumentación para la Democracia, etc., (el decreto establece que los estudiantes deben participar de esa elección).

Si hacemos un poquito de historia, nos daremos cuenta que la inconsistencia de la propuesta es tal, que hace un año atrás FILOSOFÍA SALÍA DEL PLAN DE FORMACIÓN GENERAL, y se proponían fórmulas cerradas para las áreas y electivos, sin embargo, un años después todo es distinto, sin lógica alguna en esta secuencia. Tengo la claridad de que en educación la flexibilidad es importante, pero no la confusión de un organismo que se supone experto y que planifica a largo plazo nada más ni menos que elementos concretos de la política pública de educación que afecta al 93% de los estudiantes del país. Por lo mismo es que le pido me permita al menos dudar entonces de la responsabilidad con que se toman las decisiones

Bueno en lo concreto, otros de los argumentos para suponer todo lo que creo es:

– La propuesta reduce la cantidad de horas de Lenguaje y Matemática en el plan general, por tanto, es un hecho que en las llamadas «HORAS DE LIBRE ELECCIÓN» lo que se hará (los que puedan) será aumentar horas para suplir esa carencia. Los colegios con JEC tiene 8 horas de libre disposición, los Colegios sin JEC solo 2, es decir, deberán necesariamente ocupar esas dos horas en C. de Curso y Orientación. ¿Ud. se imagina a cursos completos sin Orientación? Ese espacio donde se abordan temática de formación personal y social muy importantes. ¿O se imagina cursos completos sin Consejo de Curso, espacio para llevar a la práctica toda la formación en democracia y participación?

– Los liceos que no puedan ni tengan recursos humanos, materiales ni financiamiento para asignaturas nuevas que requieran capacitación o contratar profesionales de otras áreas, deberán ofrecer un paquete muy reducido de electivos; harán pues, lo que puedan. El espíritu de la electividad se diluyó; revise ud. el listado de asignaturas diferenciadas y verá a lo que me refiero.

– Siguiendo la lógica anterior, los liceos enfocarán sus esfuerzos en las asignaturas que permitan preparar PSU (el espíritu de la electividad ya no se ve), por eso lo más probable es que sí den Historia, pero no por gusto ni vocación de formación, solo por la PSU. Salvo que el TODOPODEROSO DEMRE Y CONSEJO DE RECTORES hagan una revolución, que sabemos, no harán.

– Lo anterior, en desmedro de Artes y Ed. Física, que no son parte de las pruebas nacionales. La fundamentación para hacer electiva Ed. Física diciendo que los recursos deben enfocarse en la formación inicial para que ya en 2° medio tengan cultura deportiva y salud, es, a decir lo menos, irrisorio constatando los actuales índices nacionales de obesidad; o no conocen jóvenes o hace años que no los ven. Debo sumar y no restar, esas horas de deporte deben estar.

– La tan vapuleada «formación cívica» no puede ser una asignatura, sino un programa transversal; educación que debe comenzar desde la cuna. Creer que una asignatura (aún en las tinieblas) va a provocar algo distinto de lo que vemos ahora casi de forma milagrosa, es sencillamente humo.

– Historia es un ramo trascendente e importante; reducir su espacio a una prueba es brutal, por todo lo anteriormente expuesto. No necesita defensa su derecho a ser obligatoria, no se discute (creo yo).

– Punto especial para CIENCIAS (LO MÁS MISTERIOSO HASTA AHORA), esperamos que el eclipse lunar permita develar qué significa, cómo se implementa, quién dicta y qué programa tienen las enigmáticas “CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA”. ¿Ayuda a los más perjudicados en forma y fondo de este cambio, los profes de Ciencias? Biología se puede sostener con los electivos (son mayoritarios), pero Química y Física corren el riesgo de pasar al museo; revise los electivos y entenderá.

– Los colegios no son preuniversitarios, si bien deben preparar en la eventualidad de la continuidad de estudios en la educación superior, su foco es la integralidad formativa del estudiante, por eso dejar como electivo Artes, Ed. Física e Historia para que los colegios tengan que elegir de entre las 3, más la concreta limitación en recursos humanos y de infraestructura para la implementación de los electivos propuestos, nos da la suma perfecta para la “Crónica de una electividad anunciada”.

Así, MI CONCLUSION sobre las bases son:

-AUMENTA LAS BRECHAS DE FORMACIÓN Y POSIBILIDAD DE LA GRAN MAYORÍA DE ESTUDIANTES.

-No se trata de reemplazo de horas, es el sentido y profundidad de la formación que se supone deseamos entregar.

-No existe relación alguna entre lo que la educación superior requiere (eso se debe revisar también). Recordemos cuánta modificación han sufrido los programas de pregrado de las Universidades en Chile luego de la visita de la comisión de expertos hace unos años atrás donde se habló de la duración de las carreras, por ejemplo.

Es importante mencionar este elemento, pues si tantos esfuerzos se han puesto por reforzar horas en lenguaje y matemática en desmedro de la formación extra escolar, me pregunto por qué las universidades están ocupando hasta un semestre en “nivelar” a los estudiantes que vienen tan mal en comprensión y expresión oral y escrita, o en matemáticas. ¿Debemos asumir entonces que el currículum nacional es un fracaso de marca mayor? ¿Qué dicen los expertos al respecto?

Bien, en esta columna solo me represento a mí (eso ya es suficiente y un problema). Lo dejo para la reflexión.

Cristian López

Profesor de Filosofía

Magíster en Gestión Educacional

Vía Revista de Psicología Mejor Vivir