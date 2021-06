Egresados de la U. Arcis denuncian que una cantidad importante de sus antecedentes académicos fueron extraviados por el Mineduc

Si bien los egresados de la Universidad ARCIS han tenido un respiro gracias a la polémica devolución de títulos de crédito efectuado por David Cortés, nuevo dueño de la cartera de deudas estudiantiles, a la fecha, muchos egresados de dicho plantel siguen sin poder obtener sus títulos universitarios.

Al respecto, Sandra Beltrami, expresidenta de Feuarcis y vocera de la Confech en el año 2017, señaló a El Ciudadano que «hay una cantidad importante de fichas a académicas de estudiantes que han sido extraviadas por el Mineduc, esto quiere decir que estos egresados no están en los registros de la Universidad ARCIS, como si nunca hubieran sido alumnos, y al no tener notas, no pueden titularse».

Beltrami detalló que «los registros extraviados están hechos a mano y los digitales no han estado a disposición de los estudiantes para que continúen sus procesos». La exdirigenta estudiantil recordó en ese sentido que incluso la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados «ofició al Mineduc en 2019 preguntando por la información académica de algunos egresados en particular, y no se obtuvo respuesta o esta no fue satisfactoria».

Asimismo, Sandra Beltrami indicó que «en 2019, en la Comisión de Educación de la Cámara, como Federación de Estudiantes, presentamos un proyecto de ley de reforma a la ley 20.800 sobre administración provisional y de cierre de instituciones de educación superior, apoyada transversalmente por la Oposición, sobre todo por los diputados y diputadas que fueron dirigentes estudiantiles en el pasado. El objeto de este proyecto es terminar con el lucro de los síndicos de quiebra (liquidadores) en el proceso de cierre y no permitirles tomar definiciones académicas con lineamientos económicos y no educativos», puntualizó.

Escucha a continuación las declaraciones de Sandra Beltrami: