El alarmante relato de Zahra, estudiante afgana en Chile: “El nombre de mi hermana está en la lista de los talibanes y la van a buscar”

Zahra, estudiante de Medicina de la Universidad de Chile y oriunda de Afganistán, recalcó que, tras la llegada del régimen talibán, será un crimen en el país ser mujer.

“Bajó el régimen talibán es un crimen ser mujer. Veo que muchas están llenas de miedo e incertidumbre porque no saben lo que les espera”, expresó la joven estudiante en una entrevista en el programa Conexión Global, de CNN Chile.

Zahra está luchando porque el Gobierno de Chile – que prometió hace una semana traer un grupo de mujeres al país – pueda sacar de Kabul a su hermana, divorciada y de profesión docente; lo que la convierte en blanco de los talibanes.

«Mi hermano me dijo que está desprotegida, era la que estaba más sola y la que más corría riesgo. En mi familia las mujeres no nos callamos. Somos activas en la sociedad e independientes. Y sabemos que eso no iba a caer bien”, aseguró.

Según relató en el programa, Zahara indicó que lo poco que ha logrado hablar con su hermana, ésta le contó que recibió llamada de compañeros de trabajo que le dicen que salga del país, debido a que ella se encuentra en una lista elaborada por los talibanes.

“De lo poco que hablé con mi hermana, ella dijo que recibió una llamada de un compañero del trabajo y le dice ‘profesora, esté donde esté, arranque, porque su nombre está en la lista y los talibanes la van a buscar’”, manifestó.

“(Es una lista) de unas mujeres específicas de la ciudad. Entonces, el nombre de mi hermana estaba en esta lista”, agregó.

Según relató Zahra, los talibanes “van a buscar a mi hermana para eso (forzarla a un matrimonio) y también para callarla”.

Aseveró que su objetivo es traer a su hermana al país, para que esté segura, no obstante, quedarse será su decisión.

«Para mi hermana, el plan es traerla para tenerla en un ambiente seguro. Luego si ella quiere quedarse, es su decisión. Solo quiero abrazarla y decirle que moví el mundo por ella y que no está sola”, aseguró.

“Decidí sacarme el velo en forma de protesta”

En la entrevista Zahra indicó que se presentó en televisión sin el tradicional velo en forma de protesta, y señaló que su uso nunca fue una obligación en su familia.

“Mucha gente me ha visto con velo. De toda mi comunidad universitaria, de hecho, la mayoría me va a ver así por primera vez”, indicó.

“Cuando yo utilicé el velo era porque yo quería, porque así me enseñó mi padre. Nada era obligación, era porque tú quieras, tu forma de vestir, lo elegías tú y ahora que llegaron los talibanes, están obligando a mujeres afganas a vestirse, a taparse mucho. Yo decidí sacarme el velo en forma de protesta, porque soy quien toma la decisión de usarlo o no usarlo”, afirmó.

Finalmente, Zahra comentó que “siempre tenía velo o cubría parte de mi pelo con algo”, sin embargo, “esta es la primera vez (que no lo uso) y eso lo hice en señal de protesta contra lo que están haciendo los talibanes y para las mujeres de mi país”.

Explosión en Afganistán

Desde hace una semana, se vive una tensión en el país de Asia del Sur; tras la llegada de los talibanes a la capital.

El Aeropuerto de Kabul, se ha convertido en la zona de convergencia, para que afganos y personal diplomático de diferentes países, puedan salir de la nación.

Esta mañana, se registró una fuerte explosión en el aeropuerto, dejando un saldo de al menos 13 muertos, entre ellos niños.

Estados Unidos apunta al Estado Islámico en el Jorasán (ISIS-K), como autor de la explosión ante el aeropuerto de Kabul, según informa Reuters.

El posible atentado se registra días después del ultimato que dieron los talibanes a EEUU, de evacuar a todas las personas, hasta el 31 de agosto.

