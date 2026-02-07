El amigo de Kast: Procesan a Krassnoff por secuestro y desaparición de hermanos Gerardo Rubilar Morales y Ernesto Salamanca Morales

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, sometió a proceso al exagente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Miguel Krassnoff Martchenko, en calidad de autor del delito consumado de secuestro calificado (desaparición) de los hermanos Gerardo Ismael Rubilar Morales y Ernesto Guillermo Salamanca Morales (en la foto), cometido en enero de 1974 en Santiago.

En la resolución (causa rol 27-2009), la ministra en visita informó que «atendido lo razonado y lo dispuesto por los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Penal, se declara que se somete a proceso y a prisión preventiva a MIGUEL KRASSNOFF MARTCHENKO en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado, previstos y sancionados en el artículo 141 inciso final del Código Penal, en grado de consumado, en contra de Gerardo Ismael Rubilar Morales y Ernesto Guillermo Salamanca Morales, militantes del Partido Comunista, en el mes de enero de 1974».

Los hechos

En la etapa de investigación, la ministra Marianela Cifuentes reunió antecedentes suficientes para dar por establecidos los siguientes hechos:

«1° Que, en el mes de enero de 1974, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dirigida por el coronel de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda –fallecido–, detuvieron, sin derecho, a los hermanos Gerardo Ismael Rubilar Morales (25 años) y Ernesto Guillermo Salamanca Morales (20 años), ambos militantes del Partido Comunista.

2° Que, asimismo, consta que Gerardo Ismael Rubilar Morales y Ernesto Guillermo Salamanca Morales fueron trasladados al centro de detención clandestino de la DINA, denominado ‘Londres 38’, ubicado en calle Londres N°38 de la comuna de Santiago, lugar en que permanecieron ilegalmente privados de libertad, desconociéndose hasta la fecha su posterior paradero.

3° Que, en esa época, el centro de detención clandestino ‘Londres 38’ estaba a cargo del mayor de Ejército Marcelo Luis Manuel Moren Brito –fallecido–, secundado por el teniente de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko.

4° Que los centros de detención de la Dirección de Inteligencia Nacional dependían de la Brigada de Inteligencia Nacional, comandada por el oficial César Manríquez Bravo”.

Informe Rettig

De acuerdo al Informe Rettig, el 25 de enero de 1974, o antes, fueron detenidos los militantes del PC y hermanos de madre Gerardo Ismael Rubilar Morales, de 25 años, empleado, y Ernesto Guillermo Salamanca Morales, de 20 años, estudiante universitario.

Ambos habían sido detenidos después del 11 de septiembre de 1973 en los allanamientos efectuados en la población La Legua, donde vivían en esa época, permaneciendo 23 días en el Estadio Nacional. La fecha de detención no ha podido precisarse pero debe ser el 25 de enero de 1974 o poco antes.

Ese día de la detención, casi a las doce de la noche, llegaron a la casa de sus padres en Lo Gallardo, cerca de la ciudad de San Antonio, los dos hermanos junto con aproximadamente 12 personas fuertemente armadas. Estos manifestaron que venían a tratar de liberar a los detenidos de Tejas Verdes. Los hermanos se veían nerviosos. A la mañana siguiente se fueron.

Sin embargo, algunos de los que habían traído a los hermanos, volvieron y detuvieron al padre de Ernesto Salamanca y a un hermano menor, los que fueron llevados a Tejas Verdes, siendo fuertemente torturados y liberados después de estar 42 días desaparecidos.

Testimonios que a esta Comisión le merecen fe, acreditan que Gerardo Rubilar y Ernesto Salamanca fueron llevados a Tejas Verdes donde se perdieron sus huellas.

«Las declaraciones de varios testigos, la situación vivida por los familiares y la detención, también en Tejas Verdes, de la novia de Gerardo Rubilar, le permiten a la Comisión formarse convicción de que los detenidos desaparecieron a manos de agentes de la DINA, en violación de sus derechos humanos, y que debe rechazarse la versión entregada por la autoridad política de la época, la cual sostuvo que los hermanos no se encontraban detenidos», concluye el informe Rettig.

