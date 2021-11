El antidemócrata José Antonio Kast: un prontuario de intolerancia, inmoralidad e ilicitud

José Antonio Kast, es la imagen viva de la dictadura de Pinochet. Se ha declarado abiertamente pinochetista, fue parte del directorio de la Fundación Jaime Guzmán y fue amigo de este. Kast cuenta con un sinnúmero de detractores por sus constantes declaraciones carentes de análisis y autocritica, hay algunos que lo describen como una persona que “defiende sus ideas con argumentos sólidos”, pero si analizamos su carrera política, podemos ver que sus declaraciones carecen de estos, pero sí abunda un aire de grandeza, desquicio por el poder, carencia de conciencia de la realidad de un país que vive constantes cambios sociales y de pueblos llenos de riqueza ancestral que insulta y menoscaba con sus constantes ataques.

Kast, el pinochetista de extrema derecha, se autodefine como un promotor de la libertad, la economía, la enseñanza, la libertad de conciencia, de culto y «honesto«, pero, qué tan honesto se puede ser si solicitó de manera explícita y presencial a Hugo Bravo (Caso Penta) financiamiento para su campaña parlamentaria el año 2013, lo cual se materializó en un pago a través de boletas de honorarios por la suma de más de 10 millones de pesos.

Además, el año 2017 señaló en su cuenta de Twitter “La Moneda se rinde ante una dictadura gay”, esto, por el día internacional contra la homofobia, donde dejó en evidencia su personalidad homofóbica, racista e intolerante, en contra de las diversidades de género; así también se ha expresado en contra del aborto sin importar que muchas niñas sean violadas y producto de este aberrante delito queden embarazadas. Kast, asimismo, apoya a dictadores y violadores de Derechos Humanos como Bolsonaro, señalando que este brinda orden público, autoridad y una imagen de familia tradicional a su país.

¿Qué se podría esperar de nuestro país teniendo de Presidente a un individuo que violenta los DD.HH. y revictimiza a los familiares de las y los detenidos desaparecidos de la dictadura visitando a asesinos y secuestradores como Miguel Krossnoff en Punta Peuco y señalando que duda de su culpabilidad.

El ultraderechista Kast tiene a su haber, asimismo, un derrotero público de talante refractario, mendaz, homofóbico, ilegal e intolerante digno de un Hitler o un Mussolini posmoderno, a saber:

Vínculos con el Caso Penta

En octubre de 2014, estalló el Caso Penta, uno de los casos de fraude al fisco y cohecho más polémicos de Chile en la década de 2010, que involucró a múltiples políticos, especialmente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), al ser acusados de financiamiento irregular de sus campañas electorales y de aceptar boletas ideológicamente falsas. En medio del caso, el principal querellante del caso, el exgerente Hugo Bravo, quien elaboró una lista de políticos involucrados en el ilícito, incluyó a José Antonio Kast. Bravo afirma que cuando Kast era diputado de la UDI, acudió personalmente a su oficina para solicitar apoyo económico, por lo que Carlos Alberto Délano (formalizado por este caso) le ofreció una suma de $10 millones a cambio de boletas de honorarios, de los cuales Bravo afirmó que Kast, al igual que otros parlamentarios, usó el dinero para financiar ilegalmente su campaña a la reelección a diputado, en las parlamentarias de 2013. Ante estas acusaciones, Kast declaró en una entrevista a Ciper, de que nunca recibió financiamiento de forma ilegal, y que nunca conoció personalmente a Hugo Bravo. También declaró que conoce a quienes financiaron su campaña parlamentaria, en el que dijo que Penta lo financió a través de Banmédica, y que ello fue realizado de manera legal; aun así, desconoce la cantidad exacta de dinero que recibió por parte de Penta, en el que afirmó que de los $126,6 millones gastados en su campaña parlamentaria, $94,7 millones correspondían a aportes reservados.

Inasistencias durante su período parlamentario

En medio de la controversia vinculada a los altos niveles de inasistencia injustificada de los diputados chilenos, se descubrió que José Antonio Kast lideraba el ranking de los parlamentarios con mayor nivel de inasistencias durante el período 2014-2018, con un total de 61 ausencias al Congreso Nacional, y que mediante porcentaje, correspondería a un 14 % desde noviembre de 2017, y un 48 % durante todo su período parlamentario. A pesar de que avisó de que iba a faltar durante 3 meses para llevar a cabo su campaña presidencial, solo 36 de estas inasistencias fueron realizadas antes del período estipulado.

Ante estas evidencias obtenidas directamente desde el sitio web del Congreso Nacional, Kast respondió por redes sociales que era un “acto desesperado de la izquierda” por difamarlo, justificando que en los tres meses anteriormente mencionados, usó su sueldo parlamentario para donarlo en diversas fundaciones y para apoyar la campaña presidencial de Sebastián Piñera.

Homofobia

En numerosas ocasiones José Antonio Kast se ha mostrado contrario a las leyes vinculadas hacia la comunidad LGBT, que van desde el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, razón por la que sus detractores lo han acusado de homófobo. El 17 de mayo de 2017, jornada en que se conmemoraba el Día Internacional contra la homofobia, Kast se mostró disgustado ante la iluminación de los colores de la diversidad sexual en el frontis del Palacio de la Moneda, por lo que escribió en redes sociales: “La Moneda se rinde ante una dictadura gay. Las instituciones públicas son de todos los chilenos, no de minorías”.

Asimismo, criticó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, por el hecho de que junto con los concejales de la Municipalidad de Providencia, estuvieran de acuerdo con izar la bandera LGBT en el frontis del municipio, afirmando que solo la bandera chilena debía ondearse. Sus escritos recibieron miles de críticas en redes sociales, las que pueden resumirse en calificaciones de homófobo, intolerante e ignorante.

Ante su postura ante el matrimonio igualitario, Kast se mostró en contra de su legislación, dado a que personalmente no ve igual una pareja del mismo sexo con una pareja heterosexual, por el solo hecho que la primera no pueden procrear.

Posteriormente, en noviembre de 2018, Kast respaldó los polémicos dichos del cantante Alberto Plaza durante una entrevista en el programa de TVN Llegó tu hora, en el que Plaza cuestionó el género de la actriz Daniela Vega, amén de emitir duros comentarios hacia los niños transgéneros y, además, mantuviera su oposición al aborto, aun cuando fuese una menor de edad víctima de una violación. A pesar de que los dichos de Plaza fueron objeto de rechazo, Kast defendió la postura del cantante, pues consideró que estaba defendiendo “valores trascendentes” en el programa.

Defensa a violadores de DD.HH.

Varios medios han tachado a Kast de pinochetista. Aunque él mismo niega denominarse así, declara que apoya la gestión realizada durante la dictadura. De la misma manera, aunque reconoce las violaciones a los derechos humanos cometidas en este periodo, ha criticado los juicios realizados contra los responsables, y ha señalado que algunas condenas a estos son injustas. ​Durante su primera candidatura presidencial, declaró en una entrevista realizada en noviembre de 2017, que tras reunirse con Miguel Krassnoff (condenado por secuestro y desaparición de opositores entre 1974 y 1976) en la cárcel de Punta Peuco, que duda de las acusaciones en su contra. En esa misma entrevista, afirmó que si Augusto Pinochet siguiera con vida, votaría por él, y de que el gobierno de este había sido mejor que el primer período presidencial de su colega de bloque político, Sebastián Piñera (2010-2014).

Otra polémica relacionada con este tópico se produjo durante la presentación del movimiento político Acción Republicana en abril de 2018, ya que mientras se tomaba fotos con sus partidarios, se difundió una en donde posaba junto a un joven, cuya camiseta hacía alusión a la Caravana de la Muerte. La imagen generó una fuerte polémica, y que Kast afirmó que no se había percatado de la imagen de la camiseta, diciendo que representaba algo cruel, y de que no iba a ser partícipe de esas acciones. A pesar de sus dichos, durante la presentación de su movimiento político, estuvieron figuras controvertidas como Cristián Labbé, reconocido pinochetista, quien es responsable de diversos casos de tortura y violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura cívico-militar. Estos casos comenzaron a investigarse en 2003, siendo detenido desde 2014 en diversas ocasiones por distintas causas relacionadas a los tipos de delitos anteriormente señalados.​ En 2019 fue condenado a tres años de cárcel efectiva, pena que tras una apelación de la defensa fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco en 2020.

Apoyo a Alberto Fujimori

El 24 de diciembre de 2017 el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, condenado por malversación de fondos, corrupción y crímenes de lesa humanidad, recibió el indulto presidencial por parte del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, debido a las complicaciones de salud que Fujimori padecía. Kast no quedó ajeno a ello, escribiendo en Twitter: “Indulto a Fujimori en Perú es un ejemplo de cómo avanzar en justicia y no venganza. Un anciano de 80 años, independiente de los delitos horribles que haya cometido”.

Ante estas declaraciones, recibió críticas por parte de los usuarios de aquella red social, quienes lo acusaron de oportunista y peligroso, en el que hacía caso omiso al sufrimiento y muerte de decenas de miles de civiles durante el gobierno de Fujimori.

Columna de opinión sobre Daniela Vega

Luego de que la película chilena Una mujer fantástica obtuviera un Premio Óscar a la mejor película extranjera en febrero de 2018, José Antonio Kast fue parte de un controvertido grupo de políticos y figuras públicas locales, quienes criticaron de forma negativa a la protagonista de la película Daniela Vega. Kast escribió una columna en el diario La Tercera, afirmando que Daniela Vega era hombre, de que su caso no debía servir para que el poder legislativo impusiera leyes minoritarias en alusión a la Ley de Identidad de Género.

Conflictos con otros políticos

Kast suele aparecer de forma muy recurrente en los medios de comunicación chilenos entablando conflictos de opinión con muchos políticos chilenos, incluyendo a antiguos compañeros de la Unión Demócrata Independiente. Entre sus conflictos más notorios podemos mencionar: con el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, con el exalcalde de Las Condes Joaquín Lavín, con los excandidatos presidenciales Beatriz Sánchez, Eduardo Artés, Alejandro Guillier, Alejandro Navarro, con Sebastián Piñera, y numerosos parlamentarios de diversas tendencias políticas.

El 9 de noviembre de 2017, Kast pidió que la diputada Camila Vallejo (PC) fuese censurada de la presidencia de la Comisión parlamentaria de Ciencia y Tecnología, ya que la congresista decidió comenzar la sesión “en nombre de la patria” y no “en nombre de Dios”. A pesar de la acusación, Vallejo permaneció en la presidencia de la comisión. El 18 de enero de 2018, la diputada Vallejo criticó a José Antonio Kast y al diputado Ignacio Urrutia (UDI), luego de que se opusieran a la modificación en los reglamentos internos en Carabineros y las Fuerzas Armadas, para que se respete el fuero maternal en favor de los funcionarias y sus hijos. El 9 de julio de 2018, volvió a criticar a Vallejo por Twitter, luego de que ella afirmara de que tanto ella como la Comisión de Educación, iban a apoyar a una docente que fue víctima de agresión por parte de un apoderado en el Liceo Vicente Huidobro en la comuna Cartagena, y pidiendo que el tema no debe polemizarse más. Haciendo caso omiso a ello, Kast aprovechó el caso para criticar a Vallejo y al Partido Comunista, acusándolos de estar a favor de los estudiantes que destruyen escuelas y agreden docentes, exigiendo que esos estudiantes no deberían tener derecho a una educación gratuita.

Otro blanco de críticas fue el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC). En marzo de 2018, mientras Jadue proponía el plan de la inmobiliaria popular que estaba siendo bien aceptada por la opinión pública, Kast criticó su medida tachándola de populista, de que estaba construyendo un feudo en la comuna, y de que debía preocuparse de mejorar las condiciones de los hospitales de esta. Ante esas declaraciones, Jadue respondió de que Recoleta no poseía hospitales, y lo llamó a que fuera a visitar la comuna antes de opinar sin fundamentos, y en referencia a la política de farmacias populares, el edil de Recoleta respaldó la medida, puesto a que generaba una gran ahorro a las familias chilenas, y de que Kast estaba ajeno a la realidad de la sociedad chilena. La respuesta de Jadue generó gran apoyo por parte de los usuarios en redes sociales. Dos meses después, criticó el rol de Jadue como mediador en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2018, al mismo tiempo que condenaba al populismo de derecha que permitía esas acciones. En julio del mismo año, durante una entrevista realizada a Daniel Jadue en el programa Más vale tarde, este opinó de que si Kast diera las mismas declaraciones y posturas en otros países del mundo, estaría preso por incitación al odio y de que sus fundamentos están basados en mentiras y carencia de argumentos.

Por otro lado, debido a que Joaquín Lavín (UDI) estableció buenas relaciones con el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, Kast motejó, a su excamarada de partido, de populista en varias ocasiones, por el hecho de replicar varias de las medidas de Jadue en Las Condes, especialmente con el tema de las viviendas sociales para los sectores más vulnerables de la comuna. También acusó de que la idea de la inmobiliaria popular era mala, de que Hugo Chávez estaría orgulloso con esta iniciativa y que al ser una política planteada por un político comunista, iba a ser un fracaso total,. Lavín le replicó de que estaba equivocado, y de que por ser militante de la Unión Demócrata Independiente no significa que iba a rechazar todas las ideas y posturas del Partido Comunista, concluyendo de que si proponen una buena idea, debe de ser replicada.

Apoyo a Jair Bolsonaro

Tras las elecciones presidenciales de Brasil de 2018, y la nominación del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro —quien es acusado de misógino, racista, homófobo, xenófobo, antidemócrata y antiizquierdista—, José Antonio Kast demostró sentirse admirado por la figura de Bolsonaro, en la que si bien afirma que no apoya del todo sus propuesta, sí lo considera como una representación del orden, autoridad, familia tradicional, desarrollo económico y contrario a la corrupción. También acusó a los medios de comunicaciones por conspirar en contra del candidato brasileño, de estar a favor de que Bolsonaro sea un abierto defensor de la dictadura militar brasileña de 1964 y que no siente ninguna vergüenza en reunirse con él.

Cuando Bolsonaro triunfó en las elecciones presidenciales, Kast lo felicitó, agregando que “es el triunfo de la libertad y la derrota de la izquierda que dejó al país en ruinas”. Viajó a Brasil, en donde se juntó con Bolsonaro, le mostró su apoyo y le regaló una camiseta de la selección chilena y el libro El Ladrillo, como muestra de felicidad ante su triunfo electoral.

Sociedades en Panamá

En septiembre de 2019 el diario La Tercera publicó una investigación periodística en que se detalla la transferencia de propiedades por parte de Kast, junto a su hermano Christian, a tres sociedades constituidas en Panamá. Las acciones de las nuevas empresas fueron al portador, por lo que no resulta posible vincularlas legalmente a una persona nominal, sino que solo a quien tenga la posesión de estas. La declaración de propiedades en el extranjero es obligatoria desde 2016. El reportaje lo acusa de transferir capital al extranjero para eludir legalmente el pago de impuestos en Chile, como también no declarar propiedades en Panamá cuando fue diputado y candidato a la presidencia. Kast afirmó no tener propiedades en Panamá, indicando que las mencionadas en el reportaje son de propiedad de su hermano. Tras estas acusaciones y las críticas por parte de la clase política, Kast reconoció la existencia de las sociedades de su hermano, además de indicar que él mismo cometió el error de no explicar a los periodistas el significado de “acciones al portador”

Asesinato de Camilo Catrillanca y actitud de Acción Republicana

Luego de que el comunero mapuche Camilo Catrillanca fuera asesinado el 15 de noviembre de 2018 por un contingente de Carabineros de Chile, miembros del Comando Jungla en la Región de la Araucanía, José Antonio Kast acusó a la izquierda de intentar dividir el país ante la muerte de Catrillanca, y defendió el actuar de la policía uniformada. Con el transcurso de los días, en el que se cambió en numerosas ocasiones la versión de los hechos en contra de Carabineros y el Gobierno, al punto de llevar a la renuncia del Intendente Luis Mayol, Kast criticó la falta de carácter del gobierno por aceptar la renuncia de Mayol bajo la presión de la oposición, y tildó a la izquierda como los únicos responsables de la muerte de miles de personas por su incompetencia. Posteriormente, ante la revelación de que carabineros habría destruido la tarjeta de memoria que grabó el asesinato de Catrillanca, Kast dijo que era una exageración y que por ello no se deberían ir los carabineros de la zona, apuntando a que la izquierda ideologizada no ha estado al lado de las víctimas de la violencia de la región, y que debería reforzarse la cantidad de carabineros para combatir a quienes realicen actos de violencia e incendien los edificios y maquinaria de la región.

Los dichos de Kast han sido objeto de constantes polémicas, una de las cuales fue sumamente grotesca, pues partidarios suyos y miembros de Acción Republicana realizaron comentarios y burlas de pésimo gusto por redes sociales sobre la muerte de Camilo Catrillanca, en donde justificaron su asesinato, lo tildaron de «terrorista«, y de que no fue asesinado por carabineros, sino por peruanos que lo confundieron con una «blanca paloma«. Estos comentarios por parte de los seguidores de Kast generaron rechazo general en redes sociales.

Posteriormente, Kast dijo que la muerte de Catrillanca fue producto de un «accidente» – aun cuando se demostró por múltiples evidencias de que el joven mapuche fue, en realidad, acribillado por carabineros -, y respaldó firmemente el accionar de la policía en el hecho, negando que la Región de la Araucanía esté militarizada y que era necesaria la intervención policial o militar para establecer el orden en la región.

Fake news

José Antonio Kast ha sido acusado de instalar campañas de desinformación mediante fake news en debates televisivos, redes sociales y medios de prensa. En agosto de 2019, declaró sin pruebas que la expresidenta Michelle Bachelet, por entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, había sido encubridora y cómplice del tráfico de inmigrantes haitianos en Chile, lo que se habría supuestamente pactado en secreto dentro de la ONU. Bachelet y su equipo desmintieron dichas acusaciones.

En un debate realizado por televisión abierta en septiembre de 2021 para la elección presidencial de este año, dijo que en los países donde el aborto es legal, había una mayor tasa de mortalidad materna, lo que fue desmentido por las estadísticas, siendo una aseveración completamente falsa. En octubre del mismo año, dijo que Denisse Cortés (estudiante de Derecho y activista defensora de los derechos humanos, fallecida durante una manifestación) había fallecido a la vista del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que estos no habían hecho nada, lo que fue desmentido por dicho organismo. Para su campaña presidencial, la artista Amaya Forch debió desmentir su apoyo a Kast instalado por las redes de su partidarios. El equipo comunicacional de Kast se ha asociado al de Donald Trump, y fue acusado también de difundir una ficha clínica falsa de Gabriel Boric, buscando instalar la falsa idea de que se encontraría incapacitado para ejercer cargos políticos por problemas de salud mental.​ Adicionalmente, fue acusado de haber incurrido en falsedades respecto al fenómeno del cambio climático, aseveraciones que han tenido que ser desmentidas por especialistas. Finalmente, para el último debate presidencial televisado el 15 de noviembre, previo a las elecciones de primera vuelta, una verificación de hechos estableció que Kast fue el que más falsedades transmitió de los seis candidatos presentes.

Finalmente surge la pregunta, cómo es posible que una amenaza tan grande y explícita para los pilares fundamentales de la democracia y la convivencia humana pacífica pretenda gobernar nuestro país sin tener el mínimo de pudor y conciencia que su figura simboliza un fraccionamiento radical de la sociedad y el retorno a prácticas retrógradas y autoritarias donde además, socialmente hablando, las diferencias arbitrarias basadas en dinero, sexo, etnia, estado civil, etc. son las que marcan el espíritu de su programa de gobierno. ¡Despierta Chile!.

Autor: Jorge Molina Araneda