El apoyo irrestricto de René Saffirio a la candidatura de Gabriel Boric

“Frente al dilema de legitimar la exclusión, perpetuar los privilegios, la intolerancia y el negacionismo frente a las violaciones de los Derechos Humanos o avanzar hacia un país integrado que respete a todos sus hijos, mi elección es clara: Gabriel Boric. Puedes contar conmigo”, afirmó el legislador a Boric.

Saffirio también ha estado activo en participar en los diversos espacios de organización del comando ampliado por la candidatura de Boric, de hecho en un reciente encuentro en Temuco (25 de noviembre) que reunió a cerca de 500 personas, el parlamentario indicaba: ““Trabajando hoy con jóvenes, profesionales y la comunidad en general en la planificación del despliegue territorial de la campaña de mi candidato a Presidente de la República @gabrielboric . Sobrecogedor entusiasmo y compromiso”.

René Saffirio Espinoza , es abogado, quien actualmente ejerce como diputado de la República, en representación del distrito N.° 23, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. Hasta mayo de 2016 militó en el Partido Demócrata Cristiano (PDC), para luego asumir como independiente, quien no fue a la reelección en noviembre de este año.

Anteriormente fue diputado por el distrito N.º 50, además ejerció como alcalde de la comuna de Temuco, entre 1992 y 2004.

Saffirio ha sido una de las voces más activas en denunciar y revelar el descuido del Estado con los niños, niñas y adolescentes que están bajo su tutela en el Sename, entregando cifras que han causado gran impacto entre sus interlocutores.

Saffirio ha señalado que, desde enero 2020 hasta mayo 2021, han muerto 122 niños bajo la custodia del Estado. “Ninguno por COVID-19, sino que suicidio, impactos de bala, explosión de gas, politraumatismo esquelético, TEC en un chiquitito de tres años, neumonía por aspiración”, ha denunciado el parlamentario.

Saffirio también ha asegurado que «los empresarios que reciben cerca de $600 mil millones al año por concepto de subvención, se resisten y el gobierno se compró esa idea. Los servicios que reemplazarán al Sename funcionarán iguales”.

René Saffirio ha integrado la Comisión Investigadora del Servicio Nacional de Menores (Sename). Tras la negativa de la bancada del PDC para investigar en profundidad las posibles vulneraciones a menores del Sename durante la gestión de su exdirectora, Marcela Labraña (también militante demócratacristiana), renunció a su partido el 25 de mayo de 2016.

También el alcalde de Temuco, Roberto Neira ha manifestado su apoyo a la candidatura de Boric y el actual Senador DC, Francisco Huenchumilla, manifestó: “A mí me parece que la DC no puede tener otra alternativa sino estar a favor de los cambios, y eso es lo que significa la candidatura de Gabriel Boric. Lo cual no significa poner ninguna condición, porque no corresponde poner condiciones y estar pidiendo cambios de programa, o tal vez cargos, o estar en la coalición. Porque la primera decisión es una decisión ética que uno tiene que tener”, comentó a Radio U. de Chile.

“Aquí hay una alternativa que no es viable bajo ningún escenario para la DC, y ese escenario es que no se va a votar jamás por una ultraderecha. Lo segundo, es que, en el transcurso de la campaña, la gente dice muchas cosas de lado y lado, por buscar una identidad que lo distinga del resto, y estoy hablando de todos los sectores. Y no se dan cuenta que eso después les pasa la cuenta”, añadió.