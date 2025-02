El Che de los Gays presenta libro colectivo sobre Lemebel en el Museo de la Memoria

Victor Hugo Robles, más conocido como “el che de los gays” presentó este domingo 23 de febrero, su libro «Las viudas odiosas de Lemebel» en el Museo de la Memoria. La obra consiste en una recolección de historias y fotografías sobre su amigo cercano y escritor Pedro Lemebel. Este un proyecto fue logrado gracias a el trabajo colaborativo de 50 amigos y cercanos al fallecido escritor. Todo esto con el objetivo de traer su figura a la vida, a modo de homenaje tras los 10 años de su muerte.

Artístas, poétas, activistas, fotógrafos y cercanos fueron los que prestaron sus recuerdos de Lemebel para la realización de este libro. Robles, quien fue el encargado de editar la obra, destacó la importancia de este homenaje. Destacó principalmente que este libro “no se trata de una biografía más”, ya que fue escrita en base a relatos de personas que lo conocieron. Además destacó, que el proyecto buscó dar un espacio a las historias y relatos de personas de la comunidad LGBTIQ+.

«La obra no es una biografía más, ni un monumento académico o literario, ni mucho menos una oda a la amistad personal del editor, sino el ejercicio generoso y colectivo de recordar a unos de los mejores cronistas urbanos de Chile y al más importante activista de la comunidad LGBTIQ+”, dijo el Che de los Gays en conversación con Resumen.

Las viudas odiosas

Claudio Narea, Héctor Hernández, Juan Pablo Pozo, Diego Zamora, Victoria Aldunate son algunas las personas que participaron de este homenaje. El nombre «Las viudas odiosas de Lemebel», nació en base a un comentario del actor Alfredo Castro, quién protagonizó la adaptación de la novela “Tengo miedo, Torero”, de Pedro Lemebel. En aquella oportunidad, Castro llamó a los cercanos del escritor, “viudas odiosas”. Esto, según él, por pretender sentirse dueños del legado de Lemebel.

«Alfredo Castro se enfureció con nosotras porque no toleró las críticas a su ‘Loca del Frente’ en ‘Tengo miedo torero’ y me bloqueó de sus redes. Yo no me enojé, más bien encontré precioso eso de viudas odiosas de Lemebel, creando un colectivo imaginario y ahora un libro de homenaje colectivo e incómodo para unirnos, luchar y alzar nuestras odiosas voces», agregó Robles.

El libro se encuentra disponible en varias librerías del país como Metales Pesados y Letras Nómadas. También es posible encontrarlo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La obra ya fue presentada en Santiago y en algunas regiones de Chile hace unos días. Sin embargo, también se anunció una nueva fecha para Concepción este 1 de marzo a las 18:00 hrs en la Librería Nuestra América.