El día en que la derecha rechazó la solicitud de la diputada Bulnes para asistir a quimioterapia

La mañana de este viernes se confirmó el fallecimiento a los 74 años de la diputada Mercedes Bulnes, quien llevaba meses batallando con un agresivo cáncer de colon.

La parlamentaria del Frente Amplio hizo público su diagnóstico en mayo de este año, cuando anunció que iniciaría un tratamiento de quimioterapia.

«A pesar de este nuevo desafío, continuaré desempeñando mis funciones con la misma dedicación y energía de siempre. Tengo plena confianza en que superaremos esta situación juntos. Seguiré luchando y trabajando por los cambios positivos que nuestra comunidad merece y seguiré apoyando al Gobierno del Presidente Gabriel Boric para lograr los cambios reales que necesita este país», señaló en ese entonces.

Ante el avance de su cáncer, la parlamentaria solicitó en junio ser reemplazada en la Comisión de Ética por su colega Patricio Rozas. Sin embargo, el voto en contra de 23 diputados de oposición no permitió alcanzar el quórum de 3/5 que se necesitaba para aprobar la moción, por lo que Bulnes se vio obligada a seguir asistiendo al Congreso.

Los votos en contra fueron emitidos por los diputados Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Fernándo Bórquez, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Juan Fuenzalida, Joaquín Lavín, Henry Leal, Guillermo Ramírez, Agustín Romero, Chiara Barchiesi, Juan Irarrázaval, José Meza, Cristóbal Urruticoechea, Luis Sánchez, Stephan Schubert, Sofía Cid, José Miguel Castro, Camila Flores, Jorge Durán, Fran Sauerbaum, Gonzalo de la Carrera y Johannes Kaiser.

Más tarde, en agosto, la diputada Mercedes Bulnes volvió a solicitar su reemplazo en la Comisión de Ética. Sin embargo, la Cámara rechazó nuevamente la solicitud, esta vez con 50 votos en contra y 17 abstenciones.

La diputada lamentó esta situación a través de sus redes sociales e interpeló a sus colegas de oposición: «¿Quieren que la comisión no funcione? ¿Quieren que quede empatada y no se les pueda sancionar? Votando en contra de mi reemplazo, me obligan a asistir a la comisión a pesar de mi tratamiento y enfermedad», escribió en su cuenta de Twitter.