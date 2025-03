El Expediente Matthei: Así fue su gestión como ministra del Trabajo

Durante la mañana de este jueves, la candidata a la Presidencia de la República Evelyn Matthei, criticó a la actual ministra del Trabajo, Jeannette Jara, por supuestamente aspirar a la carrera presidencial sin aún presentar su renuncia al Gobierno de Gabriel Boric. Lo anterior, generó una rápida respuesta de Jara quien aseguró que Matthei estaba preocupada.

Sin embargo, tras los dichos de la candidata de Chile Vamos es necesario recordar, ¿Cómo fue la gestión de Evelyn Matthei cuando lideró el Ministerio del Trabajo de Sebastián Piñera?

El 14 de enero de 2011, el Presidente Sebastián Piñera convocó a la entonces senadora Evelyn Matthei para asumir el Ministerio del Trabajo, luego de la salida de Camila Merino. Al revisar antecedentes y entrevistas de expertos sobre sus dos años como ministra, podemos desglosar lo siguiente:

Cambio sobre la cotización de los trabajadores o el seguro de cesantía: No hubo cambios en la materia previsional, a pesar de sus promesas de implementar diversos proyectos laborales en favor de los trabajadores, los que finalmente no se llevaron a cabo.

Proyectos de Ley: Según el experto laboral José Luis Ugarte, quien fue entrevistado por El Mostrador en el año 2013 para analizar el desempeño de Matthei, aseguró que «sus logros son más bien nulos. De hecho, en general, sus proyectos de ley fueron orientados a disminuir los derechos de los trabajadores, no a aumentarlos, rebajando el monto de las indemnizaciones a través de la Dirección del Trabajo.

Sueldo mínimo de $250.000: Junio de 2012, y la ministra Matthei reiteraba su rechazo a la propuesta planteada por la CUT de aumentar el sueldo mínimo de $182.000 a $250.000, ya que, podría implicar la quiebra para algunas compañías. «Hay empresas que desgraciadamente quebrarían con ese tipo de salario mínimos», dijo Matthei negándose a subir el sueldo mínimo.

Fiscalización de la Dirección del Trabajo: En este ítem y en su entrevista en El Mostrador, José Luis Ugarte, sostuvo que la sensación que hay en el mundo del trabajo y en el mundo sindical es que durante estos años la Dirección del Trabajo dejó de fiscalizar. «Desde el punto de vista legal no se hicieron reformas, pero desde el punto de vista del ejercicio práctico es un servicio que hoy día se dedica más a la enseñanza que a la fiscalización. De hecho, entiendo, aunque no tengo datos, que el nivel de multas ha disminuido».

Mina San José: «Otro punto es cuando pasó lo de la Mina San José; Piñera se comprometió a todo un cambio legal que no ocurrió. Esto mientras ella no era Ministra, pero en la práctica no ocurrió nada. Hoy las normas legales son las mismas que tenían los mineros antes del accidente. Desde el Ministerio que dirigía Matthei no pasó nada. O sea, durante su gestión, o no pasó nada o, cuando se avanzaba algo, se hacía en dirección de los empresarios», dijo Ugarte en el año 2013.

Empaquetadores de Supermercados: Matthei presentó un proyecto para sacarlos del Código del Trabajo, lo que implicaba el nulo acceso a sus derechos laborales. Aunque la ministra de Piñera insistía que era para regularizar su trabajo, su proyecto determinaba su expulsión del Código del Trabajo.