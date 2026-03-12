El extraño “no beso” entre Kast y su esposa (video)

En medio del tradicional saludo desde el balcón presidencial del Palacio de La Moneda, un gesto entre el presidente José Antonio Kast y su esposa se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada: el llamado “no beso”.

Mientras el mandatario hablaba a la multitud congregada frente a la sede de gobierno, comenzaron a escucharse desde la plaza los tradicionales gritos de “¡el beso, el beso!”, una escena habitual en este tipo de ceremonias cuando el jefe de Estado presenta públicamente a su esposa ante la ciudadanía.

Fue entonces cuando Kast giró hacia su esposa con la aparente intención de corresponder al clamor popular. Ella también se acercó, pero el gesto quedó suspendido en un momento ambiguo: el beso nunca llegó a concretarse. El instante, captado por cámaras y teléfonos de los asistentes, dejó una escena breve pero elocuente que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Lo que normalmente habría sido un gesto espontáneo de afecto terminó transformándose en una curiosa imagen pública, un beso que no fue.

En política, los símbolos y los gestos suelen decir tanto como los discursos. Por eso, el episodio no pasó desapercibido para observadores y comentaristas, que comenzaron a preguntarse si el momento fue simplemente una incomodidad del instante o un indicio de una relación más distante de lo que se proyecta en la escena pública.

Lo cierto es que, en medio de un acto cuidadosamente coreografiado como el saludo desde el balcón presidencial, el pequeño gesto -o su ausencia- terminó robándose la atención, dejando una imagen tan breve como sugerente en el inicio del nuevo ciclo político.

El Ciudadano