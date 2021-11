El farandulero y errático fiscal nacional

Andrés Tagle, Presidente del Consejo Directivo del Servel, y militante de la UDI, criticó la actuación del fiscal nacional Jorge Abbot, lo que aparece en El Mostrador del 19 del presente: “Hemos hecho denuncias en el pasado. Yo le pediría al fiscal que resuelva las denuncias pendientes”. Por ejemplo, dijo Tagle, comentó la denuncia que interpusieron en 2018 contra la campaña de Marco Enríquez-Ominami para las elecciones de 2017. Según señaló, en la rendición de gastos del abanderado del PRO, “para completar el máximo derecho a reembolso que tenía, metieron una factura de una sociedad que se constituyó después de la elección, que aparecía prestando servicios antes de la elección. Ese caso todavía está pendiente y ojalá lo resolvieran antes que este (de Karina Oliva), porque ya llevamos cuatro años y no pasa mucho. Entonces hoy veo embarcada a la fiscalía que debiera hacer de oficio, cuando tiene casos pendientes de hace cuatro años”.

El fiscal nacional decidió investigar, a pesar que existía denuncia por parte del Servel.

Al fiscal nacional le gusta la farándula en las investigaciones, con mucho show, como lo hizo al allanar con desarrajamiento la sede del Partido Comunes, y con televisión en la hora del noticiero principal. Con esta farándula, Jorge Abbot quiere demostrar que está preocupado de la justicia, para que con ello se pueda enterrar o relegar al olvido otras investigaciones como las antiguas denuncias del Servel, u otras muy importantes para la justicia y el país, como el caso SQM, Penta, Corpesca, y Codelco.

Si, también en Codelco. El año 2015 (RIT 7697-2015 del 7° Juzgado de Garantía) presentamos una querella contra quienes resulten responsable del desfalco de US$ 2 mil millones en el contrato con la empresa estatal china Minmetals, es decir lo, US$ 2 mil millones que perdimos los chilenos y que ganaron funcionarios del Estado chino. La querella incluía otros desfalcos por US$ 5 mil millones en mercados de futuro en favor de empresas que desconocemos y que debería haber investigado la fiscalía centro norte. El fiscal nacional se ha negado a investigar esta multimillonaria estafa en contra de los intereses de todos los chilenos, también se negó a a investigar el ex fiscal regional Andrés Montes y el actual fiscal regional Javier Armendáriz, y varios fiscales de la fiscalía de alta complejidad que se encargaron directamente de la investigación, investigación precisamente que no se realizó, sin embargo el año 2019, la fiscalía cerró la investigación ¿?. Resulta incluso risible que hayan cerrado una investigación que nunca realizaron.

El hecho es, que los chilenos perdimos US$ 7 mil millones, que si no se hubieran perdido, quizás no hubiera ocurrido el estallido social, por demandas sociales no satisfecha por falta precisamente de dinero. Y ahora el ministerio público, hace el remendó show en la sede del Partido Comunes, porque parte de los $ 137.000.000 de gastos electorales no estarían justificados, sin embargo los US 7 mil millones, al valor actual del dólar $ 800, equivale a 5.600.000.000.000, lo que equivales a 41 veces del posible fraude del Partido Comunes.

Es de esperar que la Convención Constitucional pueda terminar con el farandurelismo del ministerio público, con el objetivo de echarle tierra a las verdaderas investigaciones que debiera realizar.

Julián Alcayaga

Economista y abogado

20 de Noviembre de 2021.